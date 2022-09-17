ماتياس بوغبا يمثل أمام المحكمة بسبب قضية ابتزاز شقيقه بول

أفادت صحيفة ”ديلي ميل“ أنه تم تقديم ماتياس بوغبا إلى المحكمة اليوم السبت في ما يتعلق بمحاولة ابتزاز مزعومة لشقيقه بول بوغبا لاعب مانشستر يونايتد السابق ويوفنتوس حاليا.

وأضافت الصحيفة أنه تم رفع حجز ماتياس بوغبا لدى الشرطة، حيث تم نقله إلى المحكمة في باريس ليلة الجمعة.

القبض على شقيق بوغبا في فرنسا بعد التحقيق معه بمزاعم ابتزاز https://t.co/9ihNFpATyM pic.twitter.com/DGCinPkUIA — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) September 14, 2022

وخلال يومي الثلاثاء والأربعاء، تم احتجاز أربعة أشخاص لدى الشرطة في ما يتعلق بمحاولة ابتزاز مزعومة ضد بول بوغبا، الذي يلعب حاليًا مع يوفنتوس.

وبحسب ما ورد، قدم ماتياس، أحد الأربعة الذين استجوبتهم السلطات، نفسه للمحققين، ووُضع في حجز الشرطة.

وزعم بول بوغبا أن شقيقه و“أصدقاء طفولته“، كانوا جزءًا من مجموعة استهدفته في تورينو، وطالبوا بـ11 مليون جنيه إسترليني (13 مليون يورو) مقابل ”خدمات الحماية“ على مدار 13 عامًا، في حين أن بوغبا دفع نحو 100 ألف يورو للمبتزين.

وزعم بول بوغبا أن تهديدات العصابة نُفِّذت في باريس في مارس بينما كان في الخدمة الدولية، عندما دفع 85 ألف جنيه إسترليني (100 ألف يورو) للمجموعة ”لتوفير الوقت“ بعد أن هددوه بها.

بول بوغبا يعترف بالسحر وينفي محاولة إيذاء مبابي https://t.co/rG2YA1TtMV pic.twitter.com/LDMyUQKVU2 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) September 4, 2022

ومع ذلك يُزعم أن هناك تكتيكات ترهيب أخرى حدثت في مانشستر في أبريل، ومؤخرا في تورينو، حيث يلعب يوفنتوس مبارياته على أرضه ويتدرب.

وماتياس بوغبا، 32 عامًا، هو أيضًا لاعب كرة قدم، وفي بريطانيا لعب لأندية ريكسهام وكرو ألكسندرا وكراولي تاون وبارتيك ثيسل.

وأصر ماتياس سابقًا على أنه ”بعيد تمامًا“ عن أي محاولة ابتزاز ضد شقيقه، وفقًا للادعاءات الصادرة عن محاميه ريتشارد أربيب.

وأصبحت القضية معروفة للجميع بعد أن هدد ماتياس بمشاركة ”معلومات عظيمة“ عن شقيقه وزميله في المنتخب الفرنسي كيليان مبابي.

وكان هناك ادعاء بأن بول بوغبا استخدم ساحرًا لإلقاء السحر على مبابي البالغ من العمر 23 عامًا، وهو أمر ينفيه نجم يوفنتوس، وقال إنه تم اختلاقه لتشويه سمعته.

وسيغيب بول بوغبا شهرين عن يوفنتوس بعد خضوعه لعملية جراحية في الركبة، مما يعرض آماله للمشاركة في كأس العالم مع فرنسا للخطر.