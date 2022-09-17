صحف رياضية: رقص فينيسيوس آخر صراعات الديربي.. فرصة برشلونة الذهبية.. ويوفنتوس مكسور

شكلت مباريات السبت في الدوري الإسباني وعودة الدوري الإنجليزي الممتاز بتحية للملكة الراحلة إليزابيث، وقمة ميلان ونابولي في الدوري الإيطالي، وتأهل منتخبي إسبانيا وفرنسا لنهائي بطولة أوروبا لكرة السلة، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم السبت.

كما اهتمت الصحف بمشكلة رقص فينيسيوس جونيور قبل ديربي ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، ورغبة جاك غريليش في استعادة مستواه، واعتقال أميناتا ديالو في قضية الاعتداء على خيرة حمراوي، وقائمة المنتخب الإسباني.

وفي ما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على فوز منتخب إسبانيا على منتخب ألمانيا والتأهل لنهائي بطولة أوروبا لكرة السلة وكتبت: ”العائلة المقدرة“.

الصحيفة أجرت حوارا مع الأوروغواياني إدينسون كافاني مهاجم فالنسيا الجديد وكتبت: ”كافاني: جئت لفالنسيا لأنه ناد كبير“.

الصحيفة اهتمت بأزمة رقص فينيسيوس جونيور قبل مواجهة الديربي بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد وكتبت: ”رقص فينيسيوس آخر صراعات الديربي“.

كما اهتمت بفوز قادش على بلد الوليد ومباريات اليوم السبت في الدوري الإسباني وقائمة المنتخب الإسباني وكتبت: ”بارخا ونيكو ويليامز ووغيلامون هم اللاعبون الجدد في القائمة“.

سبورت

ركزت الصحيفة على تأهل منتخب إسبانيا لنهائي بطولة أوروبا لكرة السلة وكتبت: ”في النهائي“.

الصحيفة تحدثت عن لقاء برشلونة وإلتشي في الدوري الإسباني وكتبت: ”برشلونة يسعى لاعتلاء الصدارة“.

الصحيفة اهتمت بلائحة المنتخب الإسباني وكتبت: ”جوردي ألبا نعم، أنسو فاتي لا“.



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موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على تأهل منتخب إسبانيا لنهائي بطولة أوروبا لكرة السلة وكتبت: ”إلى النهائي“.

الصحيفة اهتمت بمباراة برشلونة وإلتشي في الدوري الإسباني وكتبت: ”فرصة ذهبية“.

كما اهتمت بقائمة المنتخب الإسباني التي أعلنها المدرب لويس إنريكي وكتبت: ”لويس إنريكي يترك أنسو فاتي خارج القائمة“.

أس

ركزت الصحيفة على تأهل منتخب إسبانيا لنهائي بطولة أوروبا لكرة السلة بعد الفوز في نصف النهائي على ألمانيا وكتبت: ”أبطال“.

الصحيفة تحدثت عن مباراة برشلونة وإلتشي في الدوري الإسباني وكتبت: ”برشلونة يرغب في ممارسة الضغط“.

الصحيفة اهتمت بديربي العاصمة الإسبانية بين أتلتيكو مدريد وريال مدريد واحتمال غياب كريم بنزيما والحارس يان أوبلاك وكتبت: ”ديربي واثنان من الشكوك“.

الصحف البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على جاك غريليش نجم مانشستر سيتي وكتبت: ”جاك إلى المستقبل: أحتاج إلى إعادة اكتشاف المستوى الذي جعلني أنتقل بـ100 مليون جنيه إسترليني“.

الصحيفة اهتمت بتحية جماهير كرة القدم للملكة الراحلة إليزابيث وكتبت: ”تحية ملكية“.

كما اهتمت بدخول تشيلسي لصراع التعاقد مع الدولي الإنجليزي الشاب جود بيلينغهام لاعب بروسيا دورتموند.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على تأهل المنتخب الفرنسي لنهائي بطولة أوروبا لكرة السلة على حساب منتخب بولندا وكتبت: ”سيطرة كاملة“.

كما اهتمت باعتقال أميناتا ديالو في قضية الاعتداء على خيرة حمراوي وكتبت: ”أميناتا ديالو رهن الاعتقال الاحتياطي“.

كما اهتمت بفوز لوريان على أكسير 3/1 في الدوري الفرنسي وكتبت: ”لوريان يعيش الاحتفالات المتتالية“.

الصحف الإيطالية

لاغازيتا ديلو سبورت

ركزت الصحيفة على قمة ميلان ونابولي في الدوري الإيطالي وكتبت: ”غدا تحدي سوبر: ميلان وكل الأسلحة ضد نابولي“ و“أقواس الشيطان“.

الصحيفة اهتمت بيوفنتوس وأزمته الحالية وكتبت: ”يوفنتوس نعم إنه مكسور“.

كما اهتمت بالبوسني إدين دجيكو مهاجم إنتر ميلان والبحث عن الهدف 100 في الدوري الإيطالي وكتبت: ”دجيكو: الهدف 100“.