قضية الاعتداء على خيرة حمراوي.. اعتقال أميناتا ديالو لاعبة باريس سان جيرمان مجددا

أعلن مكتب المدعي العام في مدينة فرساي الفرنسية أنه تم إلقاء القبض مجددا على أميناتا ديالو لاعبة باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم سابقا، بسبب مزاعم تورطها في الاعتداء على زميلتها السابقة خيرة حمراوي.

أميناتا ديالو، لاعبة باريس سان جيرمان السابقة تم وضعها قيد الحجز لدى الشرطة مرة أخرى لعلاقتها المحتملة بالهجوم على زميلتها السابقة في الفريق والمنتخب خيرة حمراوي في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

كما ألقي القبض على أربعة رجال آخرين يومي الأربعاء والخميس، بجانب ديالو، التي اعتقلت للمرة الأولى في نوفمبر (تشرين الثاني) ثم أطلق سراحها.

ولم يتم الكشف عن تفاصيل التحقيقات التي أجرتها الشرطة بالتعاون مع النيابة في مدينة فرساي.

وكانت حمراوي قد تعرضت للاعتداء ليلة 4 نوفمبر (تشرين الثاني) عندما كانت في سيارة مع ديالو، حيث أوقفها مجهولون واعتدوا عليها بالضرب المبرح.

وبعد مرور ما يقرب من عام على هذا الهجوم، ظهرت عدة فرضيات، من بينها التنافس الكروي بين ديالو وحمراوي أو الانتقام لعلاقة الضحية مع لاعب برشلونة السابق إريك أبيدال.

وكان اللاعب الدولي الفرنسي السابق قد أقر بعد أيام من الهجوم أنه كان على علاقة حميمية بلاعبة كرة القدم.

وتعرف أبيدال على الحمراوي في برشلونة حينما كانت لاعبة في صفوف ”البرسا“ بين عامي 2018 و2021، بينما كان اللاعب السابق مديرا رياضيا للنادي في الفترة من 2018 وحتى 2020.

واكتشف عناصر الشرطة الذين يحققون في الواقعة أن شريحة الهاتف المحمول الخاصة بالحمراوي كانت باسم أبيدال.