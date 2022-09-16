بعد أسبوعين من التعاقد معه.. كلوب يفكر في إنهاء استعارة آرثر ميلو

وصل البرازيلي آرثر ميلو من يوفنتوس إلى ليفربول قبل أسبوعين فقط، لكن يورغن كلوب مدرب ليفربول يفكر بالفعل في ما إذا كان سيتم قطع فترة إعارة البرازيلي أم لا.

وأُجبر الريدز على العودة إلى سوق الانتقالات بعد أن ضربت الإصابات لاعبي خط وسط ليفربول ومع حاجة ليفربول الماسة لخطة طوارئ قصيرة الأجل، بدا أن آرثر، الذي كان مرتبطًا بشكل كبير بالانتقال إلى آرسنال سابقًا، يناسب الريدز.

رسميا.. ليفربول يتعاقد مع آرثر ميلو من يوفنتوس https://t.co/FdTsstMWua pic.twitter.com/YQOIMwDpSp — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) September 1, 2022

وشدد كلوب على أن المشجعين بحاجة إلى التحلي بالصبر مع اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا، والذي لم يلعب كرة القدم كثيرًا هذا العام.

وقال كلوب في وقت سابق من هذا الشهر: ”آرثر يحتاج الآن فقط إلى كرة القدم – والتدريب، على وجه الخصوص، هذا هو الوضع“.

وأضاف: ”لم يكن في تدريب الفريق لفترة من الوقت في يوفنتوس، لذا فهو بحاجة إلى تدريب مناسب للفريق – وهذا ما نفعله معه، هل يمكنه اللعب في دقائق؟ نعم. هل يجب أن يلعب مباراة كاملة؟ لا، لأنه يحتاج إلى ذلك، تعتاد على الشدة في كل مسابقة“.

ولكن يبدو أن الموقف قد تغير بالفعل، حيث أفادت صحيفة ”ميرور“ بأن كلوب قد قرر بالفعل أن آرثر ميلو ليس على مستوى المهمة – وأن ليفربول يمكن أن يتخذ قرارًا بإنهاء الصفقة بعد أسبوعين فقط من ضم البرازيلي.

ولعب ميلو 13 دقيقة فقط مع ليفربول وكانت في الخسارة 4-1 أمام نابولي في دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي.

ووفقا لصحيفة ”ميرور“ فإنه إذا قرر ليفربول إعادة آرثر إلى يوفنتوس مبكرًا، فلا يزال بإمكان الريدز فتح دفتر شيكاتهم في نافذة الشتاء – وهو أمر بدا غير مرجح عندما تحدث كلوب عن قدرات آرثر بعد الحصول على لاعب خط الوسط في اليوم الأخير للسوق الصيفي.