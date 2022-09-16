صحف رياضية: جافي يساوي مليار يورو.. فيدرر فنان التنس يقول وداعا.. واختبار لأليغري

شكل إعلان الأسطورة السويسري روجيه فيدرر اعتزال ملاعب التنس ونصف نهائي بطولة أوروبا لكرة السلة بين إسبانيا وألمانيا وحفل إعلان برشلونة تجديد عقد نجمه الشاب خافي، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم الجمعة.

كما اهتمت الصحف بنتائج لقاءات دور المجموعات للدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي وخوف غاريث ساوثغيت مدرب منتخب إنجلترا على لاعبيه من دكة البدلاء في أنديتهم وأخبار ديربي مدريد.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على لقاء المنتخب الإسباني ومنتخب ألمانيا في نصف نهائي بطولة أوروبا لكرة السلة وكتبت: ”من الباب الكبير“.

الصحيفة اهتمت باعتزال نجم التنس العالمي السويسري روجيه فيدرر وكتبت: ”فنان التنس يعلن الوداع“.

كما اهتمت بنتائج الأندية الإسبانية في دور المجموعات للدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي وإعلان برشلونة الرسمي لتجديد عقد جافي وكتبت: ”جافي يساوي مليار يورو“.

سبورت

ركزت الصحيفة على حفل برشلونة لإعلان تجديد عقد نجمه الشاب خافي وكتبت: ”جافي حاضر ومستقبل“.

الصحيفة تحدثت عن اعتزال نجم التنس العالمي السويسري روجيه فيدرر وكتبت: ”عبقري يعلق المضرب“.

الصحيفة اهتمت بلقاء نصف نهائي بطولة أوروبا لكرة السلة بين إسبانيا وألمانيا وكتبت: ”البحث عن النهائي“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على تجديد برشلونة عقد نجمه الشاب جافي رسميا وكتبت: ”جافي: أريد أن أنجح هنا“.

كما تحدثت عن اعتزال النجم السويسري روجيه فيدرر لعالم التنس وكتبت: ”الأسطورة فيدرر“.

الصحيفة اهتمت بفوز ريال سوسيداد وريال بيتيس في دور المجموعات للدوري الأوروبي وفوز فياريال في دور المجموعات لدوري المؤتمر الأوروبي.

كما اهتمت بنصف نهائي كأس أوروبا لكرة السلة بين إسبانيا وألمانيا وكتبت: ”ضد المضيف ومن أجل نهائي بطولة أوروبا لكرة السلة“.

أس

ركزت الصحيفة على لقاء نصف نهائي بطولة أوروبا لكرة السلة بين منتخب إسبانيا ومنتخب ألمانيا وكتبت: ”جدار برلين“.

الصحيفة اهتمت بإعلان السويسري روجيه فيدرر اعتزال التنس وكتبت: ”فنان التنس يقول وداعا“.

كما اهتمت بأخبار ديربي العاصمة الإسبانية بين أتلتيكو مدريد وريال مدريد وكتبت: ”ميليتاو جاهز في الوقت وكونها يطلب اللعب رسميًا“.

الصحف البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على منتخب إنجلترا وخوف المدرب غاريث ساوثغيت من غياب لاعبيه على اللعب بشكل رسمي وكتبت: ”الوقت من فضلكم أيها السادة“ و“غاريث يخاف على لاعبي دكة البدلاء “ و“سانشو تذكير غاريث ساوثغيت“.

كما اهتمت الصحيفة باعتزال نجم التنس العالمي السويسري روجيه فيدرر وكتبت: ”الأسطورة فيدرر يعتزل“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على اعتزال نجم التنس العالمي السويسري روجيه فيدرر وكتبت: ”حفظ الله الملك“.

الصحف الإيطالية

لاغازيتا ديلو سبورت

ركزت الصحيفة على إعلان السويسري روجيه فيدرر اعتزال ملاعب التنس وكتبت: ”لقد رأيت ملكا“.

كما تحدثت عن أزمة ماسيميليانو أليغري مدرب يوفنتوس وكتبت: ”اختبار لأليغري“.

الصحيفة اهتمت بفوز روما على هلسنكي 3-0 في دور المجموعات للدوري الأوروبي وكتبت: ”الذهاب مع باولو ديبالا“.