بونوتشي: يوفنتوس يستحق السخرية

اعترف ليوناردو بونوتشي، لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، أن الفريق يستحق السخرية التي تعرض لها من جماهيره وذلك عقب الخسارة أمام بنفيكا في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء، وهي الهزيمة التي تركت قائد الفريق ”قلقا“ من وضع الفريق الذي يجب تغييره.

واحتاج يوفنتوس إلى أربع دقائق فقط لتسجيل هدف التقدم عن طريق أركاديوز ميليك، ولكن جواو ماريو عادل النتيجة في الشوط الأول من ركلة جزاء، وسجل ديفيد نيريس الهدف الثاني لبنفيكا في الشوط الثاني.

وهذه هي أول مرة يخسر فيها يوفنتوس أول مباراتين في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، كما أنها المرة الأولى التي يخسر فيها يوفنتوس ثلاث مباريات على التوالي في كأس الاتحاد الأوروبي أو دوري أبطال أوروبا منذ عام 1972.

وقال بونوتشي لـ“أمازون برايم فيديو“: الصافرات صحيحة. هناك القليل لقوله. خسرنا مباراة كان لا ينبغي أن نخسرها. من حق الجماهير أن تطلق صافرات الاستهجان علينا. أنا القائد الذي يجب أن يواجه هذا. نمر بفترة حيث نجد صعوبة في القيام بكل شيء.

وأكد: أشعر بالقلق، لا يوجد شيء لأخفيه. لسوء الحظ، نترك المباراة كثيرا. لا أعلم لماذا، هذا أكثر شيء يقلقني، نعاني لجعل مستوانا ثابتا في المباريات. الآن هناك القليل لقوله، علينا فقط أن نسكت، ونعمل ونتطلع للأمام.

وأكمل: أعتقد أنه وضع يجب تغييره بشكل كامل. لدينا لاعبون كثيرون لا يشاركون، نلعب بنفس الأسماء ويمكنك الشعور بالإرهاق. إنه خطأ الجميع.

ويظل يوفنتوس بلا نقاط بعد جولتين من المجموعة الثامنة في دوري الأبطال. وسيتطلع الفريق لإجراء تعديلات مع عودته لمباريات الدوري الإيطالي عندما يواجه مونزا يوم الأحد.