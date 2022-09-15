الدوري الأوروبي: مانشستر يونايتد يفوز على شيريف تيراسبول.. وسقوط مدو للاتسيو

حقق مانشستر يونايتد الإنجليزي انتصاره الأول في المجموعة الخامسة من مرحلة المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، عقب فوزه الثمين 2 – صفر على مضيفه شيريف تيراسبول المولدوفي، يوم الخميس، في الجولة الثانية للمجموعة، التي شهدت أيضا فوز ريال سوسييداد الإسباني 2 – 1 على ضيفه أومونيا نيقوسيا القبرصي.

وواصل سوسييداد صدارته للمجموعة برصيد 6 نقاط، محققا العلامة الكاملة حتى الآن، عقب فوزه 1 – صفر على مضيفه مانشستر يونايتد في المرحلة الماضية.

وتوقفت صحوة يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز بسبب هزيمة باهتة على أرضه أمام ريال سوسيداد الأسبوع الماضي، لكنه رد بالفوز في مولدوفا.

وسجل سانشو، الذي استبعد بشكل مفاجئ من تشكيلة إنجلترا في وقت سابق اليوم الخميس، الهدف الافتتاحي ليونايتد في الدقيقة 17 بعد عمل رائع في منطقة الجزاء.

وأضاف رونالدو المخضرم، الذي وضعه المدرب إريك تن هاج في التشكيلة الأساسية بعد أن جلس على مقاعد البدلاء في الأسابيع الأولى من الموسم في الدوري الممتاز، الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 39 ليسجل هدفه رقم 699 مع الأندية.

وشكل شيريف، الذي أسقط ريال مدريد في برنابيو في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، تهديدا من حين لآخر، لكن يونايتد بطل أوروبا ثلاث مرات لم ينزعج.

Goal number 144 in UEFA's club competitions 🤩 🇵🇹 Cristiano Ronaldo 👏👏👏#UEL https://t.co/KmrtbXvMva pic.twitter.com/1UGt13TH6D — UEFA Europa League (@EuropaLeague) September 15, 2022

فينوورد يسحق شتورم جراتس 6/0

كما حصل فينوورد الهولندي أيضا على أول نقاط له بفوز ساحق 6-صفر على شتورم جراتس في المجموعة السادسة التي خسر فيها لاتسيو 5-1 خارج أرضه أمام ميتيلاند الدنمركي.

لكن آمال أولمبياكوس، الذي كان يشارك بانتظام في دوري أبطال أوروبا، في التقدم عن المجموعة السابعة تبدو ضئيلة بالفعل حيث خسر 3-صفر أمام مضيفه فرايبورج الألماني الذي سجل له مايكل جريجوريتش ثنائية ليصعد إلى الصدارة.

وانضم إلى شيريف برصيد ثلاث نقاط في المجموعة الخامسة بينما يتصدر ريال سوسيداد، الذي تغلب على يونايتد الأسبوع الماضي، الترتيب برصيد ست نقاط بعد فوزه على أومونيا نيقوسيا 2-1.

منح أندير جيفارا التقدم للفريق الإسباني لكن البديل برونو عادل النتيجة قبل أن يسدد المهاجم النرويجي ألكسندر سورلوت هدف الفوز في الدقيقة 80.

وسجل المهاجم الإيراني علي رضا جهانبخش هدفين في فوز فينوورد الساحق على شتورم جراتس ليتصدر مجموعته بفارق الأهداف مع حصول كل فريق على ثلاث نقاط.

سقوط مروع للاتسيو

وواجه لاتسيو ليلة كارثية بعد خسارته أمام ميتيلاند بخماسية.

افتتح باولينيو التسجيل كما هز كل من سوري كابا وإيفاندر وجوستاف إيزاكسن وإريك سفياتشينكو الشباك.

وكان من الممكن أن يكون الأمر أسوأ بالنسبة للإيطاليين حيث أضاع ميتيلاند ركلة جزاء.

وفي المجموعة الثامنة، تقدم فرينسفاروش إلى الصدارة بست نقاط بفضل الفوز 1-صفر على أرضه أمام موناكو، بينما خسر بطل أوروبا السابق رد ستار بلجراد 2-1 على ملعب طرابزون سبور ليبقى دون أي نقطة بعد مباراتين.