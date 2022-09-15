نابولي يصطدم بمنافسه ميلان في قمة الدوري الإيطالي

رغم أن نابولي الذي يتصدر مبكرًا الترتيب في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة في روح معنوية عالية بعد تحقيقه 4 انتصارات متتالية في جميع المنافسات، فإنه ربما سيواجه التحدي الأكبر خلال مسيرته الحالية، الأحد المقبل، عندما يحل ضيفًا على ميلان حامل اللقب.

وتصب نتائج نابولي الذي يقوده المدرب لوتشيانو سباليتي خارج أرضه في مواجهة ميلان فريق المركز الثاني في صالح فريق الصدارة الذي سيسعى للانتصار الثالث على التوالي في ملعب سان سيرو، وتحقيق الفوز الأول على المنافس في عقر داره منذ 1979.

وقال سباليتي الذي فاز فريقه 3/0 على غلاسكو رينجرز الإسكتلندي في دوري أبطال أوروبا أمس الأربعاء: ”ميلان فريق كبير، والآن علينا التعافي ثم التوجه إلى هناك وخوض المباراة تمامًا مثلما فعلنا الليلة، وهذه هي مسيرتنا، ونحن على ثقة بما نقوم، به وعلينا الاستمرار على هذا المنوال“.

وسيخوض ميلان المباراة دون أنتي ريبيتش، وديفوك أوريغي، المصابين، ومن ثم سيكون هناك قلب هجوم واحد هو أوليفييه جيرو أمام المدرب ستيفانو بيولي الذي قلل من أهمية تأثير غياب الثنائي المصاب.

وقال بيولي عن ذلك: ”يغيب عدد قليل من اللاعبين الأساسيين.. وينقصنا تناوب اللاعبين. لكن يتواجد لاعبون أصحاب مهارات وقدرات، ولا أشعر بالقلق بعد البداية الجيدة في الموسم الحالي“.

وإذا حقق نابولي الفوز الخامس في 7 مباريات، فإنه سيستمر في الصدارة بشرط عدم فوز أتلانتا بفارق كبير من الأهداف على روما صاحب المركز الخامس الذي يقوده المدرب البرتغالي المخضرم جوزيه مورينيو حتى لا يتفوق الأخير بفارق الاهداف.

وحتى الآن يمثل أتلانتا مفاجأة البطولة، في الموسم الحالي، وسيلتقي مع فريق المركز الخامس روما في جولة مثيرة تفصل فيها نقطتان فقط بي نأول 6 فرق ستشهد الجولة مواجهات فيما بينها.

وسيلتقي إنتر ميلان صاحب المركز السادس مع أودينيزي الذي يتقدم عليه بمركزين بعد تحقيقه 4 انتصارات متتالية.

وأراح إنتر ميلان عدة لاعبين أساسيين في فوزه 2/0 على فيكتوريا بلزن التشيكي بدوري أبطال أوروبا، الثلاثاء الماضي، وأثبت إدين دجيكو أنه بديل جدير بالثقة لروميلو لوكاكو المصاب بعد أن أحرز هدفًا وهيأ فرصة تهديف.

وقال سيموني إنزاغي مدرب إنتر ميلان: ”الفريق يحقق نموًا، وأنا بحاجة لتواجد الجميع. ويغيب عنا لوكاكو، لكن عندما يحقق جيكو مثل هذا الأداء سيكون بوسعه التعافي بهدوء“.

وسيسعى يوفنتوس إلى تقليص الفارق الذي يفصله عن أول 6 فرق في القائمة عندما يواجه مونزا الذي أقال مدربه جيوفاني ستروبا، وعيّن رافائيلي بالادينو بدلًا منه.

وجاءت هزيمة يوفنتوس أمام بنفيكا البرتغالي في دوري أبطال أوروبا، أمس الأربعاء، بمثابة ضربة قوية لمعنوياته، لكن عودة صانع اللعب الأرجنتيني أنخيل دي ماريا من الإصابة ستعزز المعنويات قليلًا في صفوف الفريق الذي بدأ الموسم الحالي بصورة مخيبة للآمال.