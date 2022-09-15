صحف رياضية: هالاند الطائر.. يوفنتوس صفر.. السحرة الثلاثة.. وبرشلونة يلعب بالأبيض

شكلت نتائج لقاءات الأربعاء في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا والتي شهدت فوز ريال مدريد ومانشستر سيتي وباريس سان جيرمان وتعادل تشيلسي وهزيمة يوفنتوس العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم الخميس.

كما اهتمت الصحف بتجديد برشلونة عقد نجمه الشاب جافي ولقاءات دور المجموعات في الدوري الأوروبي وحظوظ ماركوس راشفورد في المشاركة في كأس العالم بقطر وبطولة أوروبا لكرة السلة.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على فوز ريال مدريد على لايبزيغ 2-0 في دوري أبطال أوروبا وتألق فالفيردي وكتبت :“ الطائر الصغير يعطي أجنحة ”.

كما تحدثت عن تعادل إشبيلية سلبيا أمام كوبنهاغن وكتبت ”إشبيلية يعقد وضعه ”.

الصحيفة اهتمت بكأس ديفيس للتنس وكتبت ”إسبانيا تقترب أكثر من الدور النهائي ”.

سبورت

ركزت الصحيفة على أخبار برشلونة وقميص الموسم المقبل وكتبت ”برشلونة يلعب بالأبيض “ و “ جافي يجدد عقده حتى 2026 ”.

الصحيفة تحدثت عن رأي غرفة ملابس برشلونة في لقاء بايرن ميونخ وكتبت ”لعبنا كما نريد، لكن“.

الصحيفة اهتمت بفوز ريال مدريد على لايبزيغ 2-0 وتعادل إشبيلية سلبيا أمام كوبنهاغن في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا وكتبت ”فوز مع المعاناة لريال مدريد “ و “ إشبيلية يبقى دون هدف ”.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على تجديد برشلونة عقد نجمه الشاب جافي وكتبت ”جافي حتى 2026 ”.

الصحيفة اهتمت بفوز ريال مدريد على لايبزيغ 2-0 في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا وكتبت “ فالفيردي وأسينسيو ينقذان ريال مدريد ”.

كما اهتمت بتعادل إشبيلية وكوبنهاغن سلبيا وفوز مانشستر سيتي على بروسيا دورتموند 2-1 وكتبت ”إشبيلية يبقى دون فوز وهالاند يطلق مانشستر سيتي ”

كما اهتمت بتأهل بولندا لنصف نهائي بطولة أوروبا لكرة السلة لمواجهة فرنسا.

آس

ركزت الصحيفة على فوز ريال مدريد على لايبزيغ 2-0 في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا وتعادل إشبيلية سلبيا أمام كوبنهاغن وكتبت ”فالفيردي مدفع “ و “ إشبيلية دون علامة في كوبنهاغن“.

الصحيفة اهتمت بتجديد برشلونة عقد نجمه الشاب جافي وكتبت ”جافي يجدد عقده حتى 2026 ”.

كما اهتمت بمنتخب إسبانيا لكرة السلة الذي يلعب نصف نهائي أمم أوروبا أمام ألمانيا وتفوق إسبانيا على صربيا في كأس ديفيس للتنس دون النجم كارلوس ألكاراز.

الصحافة البريطانية

ميرور سبورت

ركزت الصحيفة على فوز مانشستر سيتي على بروسيا دورتموند 2-1 في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا وتعادل تشيلسي أمام ريد بول سالزبورغ وكتبت ”إيرلينغ هالاند الطائر “ و “ سالزبورغ تعطي لتشيلسي لسعات ”.

الصحيفة اهتمت بلقاء شريف ومانشستر يونايتد في دور المجموعات للدوري الأوروبي.

كما اهتمت بالمهاجم الإنجليزي راشفورد وكتبت ”خوف ماركوس من الإصابة يعطي توني الأمل في قطر“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على تأهل منتخب فرنسا على حساب إيطاليا لنصف نهائي بطولة أوروبا لكرة السلة وكتبت ”معجزة على الطريقة الفرنسية ”.

كما اهتمت بفوز باريس سان جيرمان على مكابي حيفا 3-1 في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا بأهداف ميسي ونيمار ومبابي وكتبت “ السحرة الثلاثة ”.

الصحف الإيطالية

لاغازيتا ديلي سبورت

ركزت الصحيفة على هزيمة يوفنتوس أمام بنفيكا 2-1 وفوز ميلان على دينامو زغرب 3-1 ونابولي على غلاسكو رنجرز 3-0 في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا وكتبت “ يوفنتوس صفر “ و “ ميلان على الإطلاق “ و“ نابولي : سباليتي سنذهب لسان سيرو لتأكيد نتائجنا الجيدة ”.