ماذا قال أليغري بعد خسارة يوفنتوس أمام بنفيكا في دوري أبطال أوروبا؟

قال ماسيميليانو أليغري مدرب يوفنتوس إنه لا يشعر بأي قلق ولا يتوقع أن يفقد وظيفته رغم الهزيمة 2-1 على أرضه أمام بنفيكا البرتغالي في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم الليلة الماضية، وهي ثاني خسارة ليوفنتوس على التوالي في البطولة الأوروبية الأولى للأندية.

#يوفنتوس خسر أول مباراتين من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه pic.twitter.com/KZoV64jBAM — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) September 14, 2022

وبهذا يكون يوفنتوس خسر في أول جولين بدوري الأبطال للمرة الأولى طوال تاريخه، كما إنه يحتل المركز الثامن بين فرق دوري الدرجة الأولى الإيطالي للعبة الشعبية بفارق أربع نقاط عن نابولي المتصدر بعد أول ست جولات من الموسم.

وردا على سؤال حول وضعه في النادي بعد هزيمة الأربعاء قال أليغري في تصريحات لبرايم فيديو ”لا أشعر بأي خطر على الإطلاق“.

وأضاف قوله ”هذه الأمور هي جزء من كرة القدم. هذه هي أول مرة نخسر فيها مباراتين متتاليتين في دوري الأبطال.

”انتهت المباراة 2-1 وكان من الممكن أن تكون 3-1 أو 4-1. كان من الممكن لنا أيضا تحقيق التعادل. لكن الأداء كان دون التوقعات“.

وفي الجولة المقبلة من الدوري الإيطالي يلتقي يوفنتوس مع مونزا في ملعب الأخير الأحد المقبل.