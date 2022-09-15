إجراءات بسيطة

مروة القيسي

رشيد بويديوة

هزة أرضية

انتحار قاتل أماني

قاتل أماني الجزار

موسوعة غينيس

الكحول بالمونديال
أظهر المزيد

رياضة

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا: صراع هالاند ومبابي مع ليفاندوفسكي يشتعل
تاريخ النشر: 15 سبتمبر 2022 6:53 GMT
تاريخ التحديث: 15 سبتمبر 2022 7:10 GMT

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا: صراع هالاند ومبابي مع ليفاندوفسكي يشتعل

سجل النرويجي إيرلينغ هالاند هدف الفوز لفريقه مانشستر سيتي في مرمى فريقه السابق بروسيا دورتمون، كما سجل الفرنسي كيليان مبابي أحد أهداف فوز فريق باريس سان جيرمان

+A -A
المصدر: إرم نيوز – نورالدين ميفراني

سجل النرويجي إيرلينغ هالاند هدف الفوز لفريقه مانشستر سيتي في مرمى فريقه السابق بروسيا دورتمون، كما سجل الفرنسي كيليان مبابي أحد أهداف فوز فريق باريس سان جيرمان 3-1 على مكابي حيفا ليلحقا بالبولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة في صدارة هدافي دوري أبطال أوروبا لموسم 2022-2023.

وفشل ليفاندوفسكي الذي سجل ”هاتريك“ في الجولة الأول في مرمى فيكتوريا بلزن في التسجيل في مرمى فريقه السابق بايرن ميونخ ليتجمد رصيده عند 3 أهداف وهي نفس أهداف كليان مبابي وإيرلينغ هالاند.

وخلف الثلاثي يتواجد 10 لاعبين سجل كل منهم هدفين، وهم: الأوكرانيان ماريان شفيد وميخايلو مودريك ( شاختار دونيتسك ) والبولندي بيوتر زيلينسكي ( نابولي ) والألماني ليروي ساني ( بايرن ميونخ ) ومحمد قدوس ( أياكس ) و أوريستش ( دينامو زغرب ) و أوكافور ( سالزبورغ ) وريشارلسون ( توتنهام ) وساليمايكيرس ( ميلان ) وجود بيلينغهام ( بروسيا دورتموند ).

ورشح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم كلًّا من الفرنسي كيليان مبابي والبلجيكي كيفن دي بروين والألماني جمال موسيالا والإسباني فيرن جوتغلا لجائزة أفضل لاعب في الجولة الثانية كما رشحت أهداف جون ستونز وإيرلينغ هلاند من مانشستر سيتي وأرثر غوميز من سبورتينغ لشبونة و أوريستش من دينامو زغرب لجائزة أفضل هدف.

وسُجل 39 هدفا خلال الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا وهي أقل من 49 هدفا سجلت في الجولة الأولى ليرتفع عدد الأهداف لـ88 هدفا في 32 لقاء، بمعدل 2،75 هدف في اللقاء وهدف كل 33 دقيقة.

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا

1- البولندي روبرت ليفاندوفسكي ( برشلونة) والنرويجي إيرلينغ هالاند ( مانشستر سيتي ) والفرنسي كليان مبابي ( باريس سان جيرمان ): 3 أهداف.

2- الأوكراني ماريان شفيد ومودريك ( شاختار دونيتسك ) والبولندي بيوتر زيلينسكي ( نابولي ) والألماني ليروي ساني ( بايرن ميونخ ) ومحمد قدوس ( أياكس ) وأوريستش ( دينامو زغرب ) و أوكافور ( سالزبورغ ) وريشارلسون ( توتنهام ) وساليمايكيرس ( ميلان ) وجود بيلينغهام ( بروسيا دورتموند ) : لكلّ منهم هدفان.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play