ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا: صراع هالاند ومبابي مع ليفاندوفسكي يشتعل

سجل النرويجي إيرلينغ هالاند هدف الفوز لفريقه مانشستر سيتي في مرمى فريقه السابق بروسيا دورتمون، كما سجل الفرنسي كيليان مبابي أحد أهداف فوز فريق باريس سان جيرمان 3-1 على مكابي حيفا ليلحقا بالبولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة في صدارة هدافي دوري أبطال أوروبا لموسم 2022-2023.

وفشل ليفاندوفسكي الذي سجل ”هاتريك“ في الجولة الأول في مرمى فيكتوريا بلزن في التسجيل في مرمى فريقه السابق بايرن ميونخ ليتجمد رصيده عند 3 أهداف وهي نفس أهداف كليان مبابي وإيرلينغ هالاند.

هدف هالاند الخرافي في مرمى بروسيا دورتموند 😳#مانشستر_سيتي_بوروسيا_دورتموند #دوري_أبطال_أوروبا pic.twitter.com/JW07PA2D7G — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) September 14, 2022

وخلف الثلاثي يتواجد 10 لاعبين سجل كل منهم هدفين، وهم: الأوكرانيان ماريان شفيد وميخايلو مودريك ( شاختار دونيتسك ) والبولندي بيوتر زيلينسكي ( نابولي ) والألماني ليروي ساني ( بايرن ميونخ ) ومحمد قدوس ( أياكس ) و أوريستش ( دينامو زغرب ) و أوكافور ( سالزبورغ ) وريشارلسون ( توتنهام ) وساليمايكيرس ( ميلان ) وجود بيلينغهام ( بروسيا دورتموند ).

ورشح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم كلًّا من الفرنسي كيليان مبابي والبلجيكي كيفن دي بروين والألماني جمال موسيالا والإسباني فيرن جوتغلا لجائزة أفضل لاعب في الجولة الثانية كما رشحت أهداف جون ستونز وإيرلينغ هلاند من مانشستر سيتي وأرثر غوميز من سبورتينغ لشبونة و أوريستش من دينامو زغرب لجائزة أفضل هدف.

هالاند يصبح أصغر لاعب في تاريخ دوري أبطال أوروبا يسجل في فريقه السابق https://t.co/SRCZrnShPP pic.twitter.com/8NwkHP5wCO — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) September 14, 2022

وسُجل 39 هدفا خلال الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا وهي أقل من 49 هدفا سجلت في الجولة الأولى ليرتفع عدد الأهداف لـ88 هدفا في 32 لقاء، بمعدل 2،75 هدف في اللقاء وهدف كل 33 دقيقة.

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا

1- البولندي روبرت ليفاندوفسكي ( برشلونة) والنرويجي إيرلينغ هالاند ( مانشستر سيتي ) والفرنسي كليان مبابي ( باريس سان جيرمان ): 3 أهداف.

2- الأوكراني ماريان شفيد ومودريك ( شاختار دونيتسك ) والبولندي بيوتر زيلينسكي ( نابولي ) والألماني ليروي ساني ( بايرن ميونخ ) ومحمد قدوس ( أياكس ) وأوريستش ( دينامو زغرب ) و أوكافور ( سالزبورغ ) وريشارلسون ( توتنهام ) وساليمايكيرس ( ميلان ) وجود بيلينغهام ( بروسيا دورتموند ) : لكلّ منهم هدفان.