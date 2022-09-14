دوري أبطال أوروبا: ريال مدريد يتخطى لايبزيغ.. مانشستر سيتي يصعق دورتموند.. بنفيكا يهزم يوفنتوس

أحرز فيدريكو فالفيردي لاعب الوسط هدفا رائعا في الشوط الثاني وأضاف ماركو أسينسيو هدفا قرب النهاية ليفوز ريال مدريد حامل اللقب 2-صفر على رازن بال شبورت لايبزيج في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم الأربعاء.

وتعامل لاعب أوروجواي بمهارة للتفوق على مدافع على حافة منطقة الجزاء ثم أطلق تسديدة قوية داخل الشباك في الدقيقة 80.

ولم يقدم بطل أوروبا 14 مرة الأداء المنتظر ولم يكن قد سدد سوى مرة واحدة على المرمى قبل الهدف الأول، بينما صنع لايبزيج عدة فرص لكنه لم يكن حاسما لترجمة ذلك إلى هدف.

وضمن ريال الفوز في الوقت بدل الضائع بواسطة البديل أسينسيو حيث سدد كرة قوية داخل الشباك.

ويتصدر ريال المجموعة السادسة برصيد ست نقاط من جولتين، بينما لا يملك لايبزيج أي نقطة.

#ريال_مدريد بمن حضر.. سواء غاب كريم بنزيما أو تواجد الميرنغي حقق الفوز في كل مباريات هذا الموسم 😍 pic.twitter.com/1KWNpJtDDY — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) September 14, 2022

هالاند يعاقب فريقه السابق دورتموند بهدف متأخر ويمنح سيتي الفوز

وفي مباراة أخرى هز إرلينغ هالاند شباك فريقه السابق بروسيا دورتموند قبل ست دقائق من النهاية ليقلب مانشستر سيتي تأخره إلى فوز 2-1 على ضيفه في المجموعة السابعة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم الأربعاء.

ورفع المهاجم النرويجي رصيده إلى 13 هدفا في ثماني مباريات مع سيتي منذ انتقاله قادما من الفريق الألماني، وجاء هدفه بشكل مذهل عندما قفز ليحول تمريرة جواو كانسيلو العرضية بقدمه اليسرى في الشباك.

هدف هالاند الخرافي في مرمى بروسيا دورتموند 😳#مانشستر_سيتي_بوروسيا_دورتموند #دوري_أبطال_أوروبا pic.twitter.com/JW07PA2D7G — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) September 14, 2022

وانتزع دورتموند تقدما مستحقا في الدقيقة 56 عندما أفلت جود بلينجهام لاعب منتخب إنجلترا من الرقابة ليصل إلى تمريرة ماركو رويس العرضية ويضعها بضربة رأس في المرمى.

وأدرك فريقه المدرب بيب جوارديولا التعادل بتسديدة قوية من المدافع جون ستونز قبل عشر دقائق من النهاية في مرمى ألكسندر ميير.

ويتصدر سيتي، الذي انتصر في أول مباراة 4-صفر على إشبيلية، المجموعة بست نقاط متقدما بثلاث نقاط على دورتموند.

بنفيكا ينتفض ويفوز 2-1 على يوفنتوس

وانتفض بنفيكا بطل أوروبا مرتين وفاز 2-1 على يوفنتوس صاحب الأرض بفضل هدفي جواو ماريو وديفيد نيريس لينتزع النقاط الثلاث في المجموعة الثامنة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم الأربعاء.

وتقدم يوفنتوس بهدف مبكر في الدقيقة الرابعة بواسطة أركاديوش ميليك بعدما ارتقى عاليا وسدد داخل المرمى بعد تمريرة من ركلة ثابتة نفذها لياندرو باريديس.

ومع الاقتراب من نهاية أول شوط، دخل بنفيكا في أجواء المباراة وبدأ في السيطرة على اللعب واستغل تراجع الفريق الإيطالي.

وحصل بنفيكا على ركلة جزاء في الدقيقة 43 بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد بسبب خطأ فابيو ميريتي لاعب يوفنتوس ضد جونسالو راموس. وسجل ماريو هدف التعادل للفريق الزائر من نقطة الجزاء.

وحافظ بنفيكا على الزخم بعد الاستراحة وتقدم بهدف نيريس في الدقيقة 55 حيث تابع كرة مرتدة من الحارس ماتيا بيرين وهز الشباك من مدى قريب.

ويستضيف بنفيكا منافسه باريس سان جيرمان في الخامس من أكتوبر تشرين الأول، بينما يلعب يوفنتوس مع مكابي حيفا في اليوم ذاته.

مبابي وميسي يمنحان باريس سان جيرمان الفوز على مكابي حيفا

تعاون كيليان مبابي وليونيل ميسي بشكل رائع لتستمر البداية شبه المثالية لباريس سان جيرمان هذا الموسم بتغلبه 3-1 على مضيفه مكابي حيفا في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم الأربعاء.

وألغى ميسي تقدم تجارون تشيري المفاجئ لصاحب الأرض في الشوط الأول بعد تمريرة من مبابي.

ورد قائد الأرجنتين الجميل لزميله بعد الاستراحة، قبل أن يكمل نيمار الثلاثية قرب النهاية.

مباراة باريس سان جيرمان ومكابي حيفا.. انبهار الأطفال عند رؤيتهم ميسي لأول مرة (فيديو) https://t.co/N8AYC7VoGr pic.twitter.com/RG971VajG3 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) September 14, 2022

ويتصدر باريس سان جيرمان المجموعة الثامنة متساويا مع بنفيكا الذي انتصر 2-1 في ملعب يوفنتوس.

ويحل فريق المدرب كريستوف غالتييه ضيفا على بنفيكا في الخامس من أكتوبر تشرين الأول، فيما يلعب يوفنتوس ضد مكابي من أجل تفادي الخروج المبكر.

سالزبورغ يفرض التعادل على تشيلسي

فرض سالزبورغ التعادل 1-1 على مضيفه تشيلسي في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم الأربعاء، ليوجه ضربة لآمال منافسه الفائز باللقب في 2021 في التأهل عن المجموعة الخامسة.

ومنح رحيم سترلينغ الفريق اللندني التقدم في الدقيقة 48 مستغلا عرضية منخفضة من ميسون ماونت.

لكن نواه أوكافور أدرك التعادل لفريقه في الدقيقة 75 بتسديدة منخفضة بعدما أخفق سيزار أزبيليكويتا وتياجو سيلفا في إبعاد الكرة.

وكان الفريق النمساوي تعادل مع ميلان الأسبوع الماضي.

وهذه هي أول مباراة يخوضها تشيلسي بقيادة مدربه جراهام بوتر الذي تولى المسؤولية نهاية الأسبوع الماضي بعد إقالة توماس توخيل المفاجئة التي تلت خسارة الفريق أمام دينامو زغرب.