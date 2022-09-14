دوري أبطال أوروبا: ميلان يقسو على دينامو زغرب بثلاثية.. وتعادل شاختار وسيلتيك

انتزع ميلان الإيطالي انتصاره الأول في مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عقب فوزه الثمين والمستحق 3 – 1 على ضيفه دينامو زغرب الكرواتي، اليوم الأربعاء، في الجولة الثانية لمباريات المجموعة الخامسة في المسابقة القارية.

وعلى ملعب (سان سيرو)، كان ميلان الطرف الأفضل في المباراة، حيث فرض سيطرته على معظم فترات اللقاء، وحقق انتصاره بأقل مجهود، ليحصل على دفعة معنوية جيدة قبل لقائه المهم مع ضيفه نابولي، يوم الأحد المقبل، في الدوري الإيطالي.

وافتتح النجم الفرنسي المخضرم أوليفييه جيرو التسجيل لمصلحة ميلان في الدقيقة 45 من ركلة جزاء، قبل أن يضيف زميله البلجيكي أليكسيس ساليمايكيرس الهدف الثاني في الدقيقة 47.

وقلص دينامو زغرب الفارق، بهدف سجله ميسلاف أورسيتش في الدقيقة 56، غير أن توماسو بوبيغا أضاف الهدف الثالث لميلان في الدقيقة 77.

ميلان يحقق أول انتصار في معقله سان سيرو منذ 2013 بدوري أبطال أوروبا على حساب ضيفه دينامو زغرب 3 – 1 pic.twitter.com/LtDbe9Mcca — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) September 14, 2022

ومن المقرر إقامة المباراة الثانية بتلك المجموعة في نفس الجولة بين تشيلسي الإنجليزي، متذيل الترتيب بلا نقاط، وضيفه ريد بول، صاحب المركز الثالث بنقطة واحدة، في وقت لاحق، يوم الخميس.

واعتلى ميلان، الذي سقط في فخ التعادل 1 – 1 مع مضيفه ريد بول سالزبورغ النمساوي في الجولة الماضية، صدارة ترتيب المجموعة، بعدما رفع رصيده إلى 4 نقاط، بفارق نقطة أمام دينامو زغرب، صاحب المركز الثاني.

تعادل شاختار وسيلتيك 1-1

تعادل شاختار دونيتسك وضيفه سيلتيك 1-1 في الجولة الثانية للمجموعة السادسة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، اليوم الأربعاء.

ويدين الفريق الأوكراني بالفضل في التعادل للاعبه ميخائيلو مودريك الذي هز الشباك في الدقيقة 29.

وكان أرتيم بوندارينكو لاعب شاختار قد منح سيلتيك التقدم بهدف في بداية المباراة، عندما اصطدمت به محاولة ريو هاتاتي لتسكن شباك الفريق الأوكراني بطريق الخطأ.

ويخوض شاختار المباريات المقررة على ملعبه في بولندا نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا. وسيحل شاختار في الجولة المقبلة ضيفًا على حامل اللقب ريال مدريد، في أكتوبر/ تشرين الأول، بينما يستضيف سيلتيك منافسه رازن بال شبورت لايبزيج.