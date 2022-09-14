القبض على شقيق بوغبا في فرنسا بعد التحقيق معه بمزاعم ابتزاز

قال مصدر مقرب من التحقيقات، اليوم الأربعاء، إن الشرطة قبضت على ماتياس بوغبا، شقيق بول بوغبا لاعب يوفنتوس، واحتجزته مؤقتًا من أجل استجوابه بعدما قال لاعب الوسط الفرنسي إنه تعرض لمحاولات ابتزاز وتهديدات.

وأضاف المصدر: ”مَثل ماتياس بوغبا أمام المحققين، في ساعة مبكرة من ظهر اليوم، وتقرر احتجازه“.

وسينظر التحقيق الرسمي بمزاعم ابتزاز على يد عصابة مسلحة، واختطاف، وحياكة مؤامرة جنائية.

وأكد المصدر أن السلطات احتجت 3 أشخاص آخرين، وعادة ما ينتهي الاحتجاز المؤقت في فرنسا بعد 24 ساعة.

وقالت مصادر قضائية لوكالة ”رويترز“ هذا الشهر إن بوغبا (29 عامًا) أبلغ مكتب المدعي العام في باريس أنه تعرض للابتزاز على يد أصدقاء طفولته، منذ مارس/ آذار، ودفع 100 ألف يورو (99500 دولار) لهذه المجموعة.

ونفى ماتياس بوغبا هذه المزاعم في عدة بيانات نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.