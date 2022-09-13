دوري أبطال أوروبا: بايرن ميونخ يضرب برشلونة.. وليفربول يصعق أياكس

سجل بايرن ميونيخ هدفين في غضون أربع دقائق على عكس سير اللعب بواسطة لوكاس هرنانديز وليروي ساني ليفوز على برشلونة 2-صفر في المجموعة الثالثة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم الثلاثاء.

وكانت هذه عودة حزينة إلى ميونيخ لمهاجم برشلونة روبرت ليفاندوفسكي، الذي رحل عن الفريق البافاري هذا الصيف بعد ثماني سنوات، حيث أصبح بايرن الآن في صدارة مجموعته برصيد ست نقاط من مباراتين.

ويملك برشلونة ثلاث نقاط بالتساوي مع إنتر ميلان بينما يتذيل فيكتوريا بلزن الترتيب بدون نقاط.

سيطر برشلونة لمدة 50 دقيقة ويتحمل مسؤولية عدم التسجيل حيث اقترب ليفاندوفسكي مرتين من هز الشباك وأهدر بيدري وجابي فرصا ذهبية أيضا.

وأحرز صاحب الأرض، الذي يدين بالفضل لحارسه مانويل نوير، هدفا بعد خمس دقائق من بداية الشوط الثاني برأسية المدافع هرنانديز من ركلة ركنية.

وقبل أن يعيد برشلونة تنظيم صفوفه سجل بايرن مرة أخرى عندما لعب جمال موسيالا تمريرة مثالية لساني ليضع الدولي الألماني الكرة في مرمى الحارس مارك-أندريه تير شتيجن.

هدف عكس مجريات اللعب لنادي بايرن ميونخ في مرمى برشلونة.#برشلونة_ميونخ #برشلونة pic.twitter.com/O6fn7tXNzj — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) September 13, 2022

وفي مباراة ثانية حقق فريق ليفربول الإنجليزي الفوز على ضيفه أياكس أمستردام الهولندي، بنتيجة 2-1 خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب أ نفيلد، في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

سجل جويل ماتيب هدفا من ضربة رأس في الدقيقة 89 ليقود ليفربول للفوز 2-1 على ضيفه أياكس أمستردام ضمن المجموعة الأولى في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم الثلاثاء.

ووضع المصري محمد صلاح أصحاب الأرض في المقدمة في الدقيقة 17 بعدما تلقى تمريرة من ديوجو جوتا أنهاها صلاح في مرمى ريمكو باسفير حارس أياكس بشكل رائع.

لكن التقدم استمر عشر دقائق فقط قبل أن يتعادل أياكس بتسديدة مذهلة من محمد قدوس الذي وجد المساحة داخل منطقة الجزاء قبل أن يطلق تسديدة قوية في سقف المرمى.

وضغط ليفربول بشدة عقب الاستراحة لكن ديلي بليند مدافع أياكس أهدر فرصة رائعة لوضع الفريق الهولندي في المقدمة عندما وجد نفسه بدون رقابة عند القائم البعيد لكنه أطلق ضربة رأس بعيدة عن المرمى.

وكاد البديل داروين نونيز أن يسجل هدف الفوز لليفربول في الدقيقة 83 بعدما تلقى تمريرة من صلاح لكن المهاجم القادم من أوروجواي سدد بعيدا عن الشباك من مكان رائع داخل منطقة الجزاء.

وارتطمت تسديدة من صلاح في القائم بعدما بدلت اتجاهها قبل أن يحول ماتيب تمريرة عرضية من ركلة ركنية نفذها كوستاس تسيميكاس بضربة رأس إلى داخل المرمى ليسجل هدف الفوز للفريق الإنجليزي.

وخسر ليفربول مباراته الافتتاحية في المجموعة 4-1 على ملعب نابولي الأسبوع الماضي.