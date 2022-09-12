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رياضة

ترتيب الدوري الإيطالي: روما يهزم إمبولي ويحقق الفوز الرابع (فيديو)
تاريخ النشر: 12 سبتمبر 2022 20:41 GMT
تاريخ التحديث: 12 سبتمبر 2022 20:55 GMT

ترتيب الدوري الإيطالي: روما يهزم إمبولي ويحقق الفوز الرابع (فيديو)

حقق روما فوزا مهما بنتيجة 2/1 على مضيفه إمبولي، اليوم الإثنين، في ختام مباريات الجولة السادسة من الدوري الإيطالي. وعلى ملعب كارلو كاستيلاني تقدم النجم

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

حقق روما فوزا مهما بنتيجة 2/1 على مضيفه إمبولي، اليوم الإثنين، في ختام مباريات الجولة السادسة من الدوري الإيطالي.

وعلى ملعب كارلو كاستيلاني تقدم النجم الأرجنتيني باولو ديبالا بالهدف الأول لروما في الدقيقة 17، بتسديدة يسارية رائعة من خارج منطقة الجزاء.

وأدرك فيليبو باندينيلي التعادل لإمبولي من ضربة رأس في الدقيقة 43، وهي النتيجة التي انتهى عليها الشوط الأول.

وتقدم روما مجددا وهذه المرة بهدف من توقيع الإنجليزي تامي أبراهام في الدقيقة 71 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد كرة عرضية متقنة من باولو ديبالا.

ومنح الحكم ليفيو مارينلي روما ضربة جزاء لعبها لورينزو بيليغريني لكنه أضاعها في الدقيقة 80، بعدما اصطدمت بالعارضة.

وطرد الحكم اللاعب جان لوي اكبا اكبرو من إمبولي في الدقيقة 87 بعد تدخل خشن على كريس سمولينغ مدافع روما.

وفي آخر 10 مباريات بين روما وإمبولي، فاز روما في 8 مباريات، وتعادلا مرتين، ولم يفز إمبولي، علما أن المباريات العشرة كانت جميعا في الدوري الإيطالي.

ورفع الفوز رصيد روما إلى 13 نقطة من 6 مباريات، ويتأخر بنقطتين عن نابولي وأتلانتا وميلان، الذين يتصدرون جدول الترتيب.

ويتعادل روما في الرصيد مع أودينيزي، ويتقدم بنقطة عن إنتر ميلان، ونقطتين عن لاتسيو، في حين يملك إمبولي 4 نقاط فقط من 4 تعادلات، في حين خسر مرتين، ولم يحقق أي فوز

ومن المقرر أن يلعب روما مع هلسنكي الفنلندي يوم الخميس في الدوري الأوروبي، ثم يلاقي أتلانتا ثم إنتر ميلان في الدوري الإيطالي.

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