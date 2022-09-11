ترتيب الدوري الإيطالي: تعادل درامي بين يوفنتوس وساليرنيتانا (فيديو)

قلب يوفنتوس تأخره 0/2 إلى تعادل درامي بنتيجة 2/2 مع ساليرنيتانا في الجولة السادسة من الدوري الإيطالي اليوم الأحد على ملعب أليانز ستاديوم.

وتقدم أنتونيو كاندريفا لساليرنيتانا في الدقيقة 18، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، وكان هذا الهدف الثاني لساليرنيتانا في مرمى يوفنتوس في الدوري الإيطالي، والهدف الأول كان في مايو 1999 وسجله ماركو دي فايو.

ومنح الحكم ماتيو مارسينارو نادي ساليرنيتانا ضربة جزاء نجح البولندي كريستوف بياتيك في تسجيلها في الدقيقة 45+5.

وقلص الوافد الجديد بريمر النتيجة ليوفنتوس بهدف في الدقيقة 51 من ضربة رأس.

واحتسب الحكم ضربة جزاء وهذه المرة ليوفنتوس لعبها ليوناردو بونوتشي وصدها لويجي سيبي حارس ساليرنيتانا لكن بونوتشي أعادها إلى المرمى مجددا في الدقيقة 90+2.

وسجل إركاديوز ميليك هدفا يوفنتوس من ضربة رأس في الدقيقة 90+4 لكن الحكم ألغاه لتنتهي المباراة على التعادل 2/2.

وفي اللحظات الأخيرة من المباراة طرد الحكم إركاديوز ميليك وخوان كوادرادو وماسيمليانو أليغري من يوفنتوس، وفيدريكو فازيو من ساليرنيتانا.

وحافظ يوفنتوس على سجله الخالي من الخسائر في الدوري الإيطالي الموسم الحالي، علما أنه حقق الفوز مرتين، وتعادل في أربع مباريات، ليرفع رصيده إلى 10 نقاط.

وحسب موقع ”transfermarkt“ فإن هذه كانت سابع مواجهة بين يوفنتوس وساليرنيتانا، حيث فاز يوفنتوس 4 مرات، وتعادلا مرتين، وفاز ساليرنيتانا في مرة وحيدة.

ومن المقرر أن يستضيف يوفنتوس منافسه بنفيكا يوم الأربعاء في ثاني جولات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا علما أن يوفنتوس خسر 1/2 أمام باريس سان جيرمان في الجولة الأولى.