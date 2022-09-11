واندا نارا حددت 6 مطالب قبل انضمام إيكاردي لغلطة سراي

قدمت واندا نارا زوجة ووكيلة أعمال المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي قائمة من ستة شروط قبل انضمامه إلى غلطة سراي التركي بما في ذلك سائق يعمل معه على مدار 24 ساعة.

ووصل المهاجم إلى النادي التركي على سبيل الإعارة من باريس سان جيرمان في صفقة مهمة للفريق الذي يتخذ من مدينة إسطنبول مقراً له. واستقبله عدد كبير من الجماهير عندما قدمه النادي التركي للمشجعين في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وقالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية إن نارا قدمت قائمة بمطالبه للانضمام إلى النادي، حيث يعتقد أنها لعبت دورًا مهمًا في توقيع إيكاردي لباريس سان جيرمان في عام 2020.

وشاركت في المفاوضات مرة أخرى بشأن خطوة الإعارة إلى النادي التركي حيث ورد أنها قدمت قائمة بستة مطالب ضمت سائقًا يعمل لمدة 24 ساعة مع المهاجم البالغ من العمر 29 عامًا ليصطحبه في جميع أنحاء المدينة.

وتقول الصحيفة نفسها، إنه تم طلب طباخ شخصي أيضًا كشرط للصفقة فضلا عن منزل وأمن للعائلة مع الإقامة في أحد الفنادق حتى ديسمبر/كانون الأول المقبل وكذلك مدارس لأطفالها.

وبدأ إيكاردي بالفعل التدريب مع فريقه الجديد ، وقد كتب عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي ”أشكركم جميعًا على الترحيب الذي لا يُنسى الليلة الماضية. لقد كانت لحظة رائعة بالنسبة لي ولعائلتي بأكملها. أتمنى أن أتمكن من إعادة القليل من كل الحب الذي أعطوني إياه. دعنا نذهب إلى غلطة سراي“.

وفي الأيام القليلة الماضية، شاركت واندا نارا بشكل كامل في وصول زوجها إلى النادي الجديد وفي بداية هذه الحياة الجديدة، لهذا السبب، قررت عدم حضور تسجيل لها في بوينس آيرس (تسافر سيدة الأعمال إلى الأرجنتين كثيرًا من أجل العمل) ، وهو القرار الذي أثار انتقادات كثيرة لها واتهمها البعض بأنها ”غير محترفة“.

لكن واندا لم تتردد في الرد بقوة عبر حسابها على إنستغرام ودافعت عن عملها كمديرة أعمال زوجها إيكاردي ”أريد أن أقول إنني أعمل منذ أن كنت صغيرة جدًا، لذلك يمكن لجميع أولئك الذين يرغبون في اختراع الهراء أن يطلبوا قراءة المجلات منذ 30 عامًا. ومن وظيفتي الأخرى اتباع عقود ماورو، لذلك سأفعل ذلك لأنني لا أفعله بشكل سيئ. أنا أبرم العقود وهو يلعب في الملعب لأن الشيء الوحيد الذي سيحتاجه هو اللعب“.

ولم يكن إيكاردي هو النجم الوحيد الذي انتقل إلى تركيا نهاية هذا الأسبوع مع انتقال لاعب خط وسط مانشستر يونايتد السابق خوان ماتا أيضًا وكما غادر ميلوت راشيكا لاعب نورويتش سيتي إلى إسطنبول على سبيل الإعارة.

ويعني الانتقال أن الدوري التركي مليء الآن بالنجوم، بما في ذلك لاعب آرسنال السابق مسعود أوزيل ولاعب توتنهام السابق ديلي آلي.