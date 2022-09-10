ترتيب الدوري الإيطالي.. بروزوفيتش يقود إنتر ميلان للفوز على تورينو بالوقت القاتل

سجل مارسيلو بروزوفيتش هدفا في الدقائق الأخيرة وتصدى الحارس سمير هاندانوفيتش لعدة فرص في فوز إنتر ميلان على ضيفه تورينو 1-صفر في الدوري الإيطالي لكرة القدم اليوم السبت.

وتمكن لاعب الوسط الكرواتي من هز الشباك بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 89 بعد تلقيه تمريرة من نيكولو باريلا.

ويحتل إنتر المركز الثالث برصيد 12 نقطة من ست مباريات، بفارق نقطتين خلف نابولي المتصدر الذي فاز على سبيتسيا 1-صفر أمس الجمعة.

وفي غياب المهاجم المصاب رومليو لوكاكو، واجه إنتر صعوبة في اختراق دفاع تورينو الصلب وهز الشباك.

وكانت المباراة متكافئة في أول 20 دقيقة وصنع فيها تورينو العديد من الفرص بينما اعتمد إنتر على الهجمات المرتدة.

وكاد نيكولا فلاسيتش يضع تورينو في المقدمة في الدقيقة 20، لكن هندانوفيتش تصدى لتسديدته.

وبدأ تورينو الشوط الثاني بشراسة وسنحت له فرص عديدة للتسجيل أمام دفاع إنتر السلبي. وتصدى هاندانوفيتش للعديد من الفرص بصورة رائعة.

وأشهر الحكم بطاقة حمراء للاعب تورينو، أنطونيو سانابريا في الدقيقة 50 بعد التحامه مع هاكان تشالهان أوغلو، لكن بعد مراجعة الواقعة مع حكم الفيديو المساعد تقرر إلغاء الطرد والاكتفاء بالإنذار.

ولعب إنتر ميلان بشراسة أكبر في الدقائق الأخيرة من المباراة وتصدى فانيا ميلينكوفيتش سافيتش لضربة رأس من ميلان شكرينيار كادت تمنح إنتر التقدم في الدقيقة 75، بينما أخطأت ضربة رأس من لاوتارو مارتينيز طريقها إلى المرمى بعد أربع دقائق.

ولم يخسر إنتر ميلان أمام تورينو في آخر سبع مباريات بالدوري الإيطالي منذ مطلع 2019.

ويحل إنتر ميلان ضيفا على فيكتوريا بلزن بدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء قبل مواجهة أودينيزي يوم الأحد المقبل في الدوري، بينما يستضيف تورينو منافسه ساسولو يوم السبت المقبل.