أليغري: يجب أن يصل يوفنتوس إلى نوفمبر في أعلى مركز ممكن

لم تكن بداية موسم يوفنتوس مقنعة في حملة استرداد لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، لكن المدرب ماسيميليانو أليغري، قال اليوم السبت، إن تشكيلته المتضررة من الإصابات يجب أن تتماسك وأن تواصل الضغط على المتصدرين.

وحقق يوفنتوس فوزين وتعادل ثلاث مرات في أول خمس مباريات ويحتل المركز السابع لكنه يبتعد بفارق أربع نقاط فقط عن أتلانتا المتصدر بشكل مفاجئ قبل أن يواجه سالرنيتانا، غدا الأحد.

ويفتقد فريق أليغري العديد من اللاعبين البارزين إذ يخضع بول بوغبا لجراحة بالركبة وأصيب فيدريكو كييزا بإصابة بأربطة الركبة ويعاني أنخيل دي ماريا من مشكلة عضلية.

وقال أليغري: ”نفتقد لاعبين في بداية الموسم ووسط الصعوبات الكثيرة نحتاج للوصول إلى شهر نوفمبر في أفضل وضع ممكن بالترتيب“، مشيرا إلى التوقف بمنتصف الموسم بسبب كأس العالم في قطر.

وأشار أليغري إلى أن دي ماريا قد يعود في مواجهة بنفيكا بدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء بينما يتوقع غياب كييزا لفترة أطول.

وأضاف: ”أتمنى أن يكون كييزا مستعدا قبل عطلة كأس العالم، سيكون في جاهزية تامة في يناير لكنه يتدرب الآن بمفرده“ كما يغيب الحارس فويتشيخ شتينسني لإصابة بالكاحل.

ويحتل سالرنيتانا المركز العاشر قبل زيارة استاد أليانز غدا.

وتابع أليغري: ”يجب أن نلعب بقوة لأننا بحاجة للنقاط الثلاث، سالرنيتانا من أفضل الفرق ضمن المجموعة التي تقاتل لتجنب الهبوط“.