تياغو موتا يتولى تدريب بولونيا خلفا لميهايلوفيتش

قال كلاوديو فينوتشي، الرئيس التنفيذي لنادي بولونيا المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، اليوم السبت، إن النادي عين لاعب وسط برشلونة السابق تياغو موتا مدربا جديدا لفريقه الأول خلفا لسلفه المقال سينيسا ميهايلوفيتش.

وآخر مهمة تدريبية لموتا مدرب جنوى السابق، كانت مع سبيتسيا الإيطالي وسيتولى رسميا تدريب بولونيا في وقت لاحق من الأسبوع الحالي، بعد مباراة الفريق في الدوري المحلي مع فيورنتينا، غدا الأحد.

وقال فينوتشي للصحفيين: ”بداية من الإثنين المقبل سيتولى تياغو موتا تدريب الفريق الأول للنادي“.

”الآن نعمل على إتمام التفاصيل لكن يمكن اعتبار الأمر رسميا، الآن علينا التفكير في مباراة الغد“.

وقاد موتا سبيتسيا للحفاظ على موقعه في دوري الأضواء الإيطالي بعد احتلاله المركز الـ16 في نهاية الموسم الماضي برصيد 36 نقطة من 38 مباراة قبل أن يترك الفريق في يونيو حزيران.

واستغنى بولونيا عن خدمات المدرب ميهايلوفيتش، الثلاثاء الماضي، بعد البداية السيئة للفريق في الدوري المحلي هذا الموسم، إذ فشل في تحقيق أي فوز في أول خمس جولات في الدوري الإيطالي حتى الآن.

وكان ميهايلوفيتش وهو صربي تولى تدريب بولونيا للمرة الثانية في 2019 واستمر في منصبه رغم معاناته من سرطان الدم (اللوكيميا).

وقال فينوتشي: ”كان قرارا مؤلما جدا لأن سينيسا صديق“.

”على مستوى النتائج فاز الفريق أربع مرات فقط طوال عام.. وفي بطولة مثل الدوري الإيطالي يتعين علينا التدخل إذا لم تكن الأوضاع تسير بصورة جيدة“.

وحاليا يحتل بولونيا المركز الـ16 بين فرق الدوري الإيطالي الأول العشرين، بعد أن جمع ثلاث نقاط في أول خمس جولات في الموسم المحلي الحالي.

وأنهى بولونيا الموسم الماضي محتلا المركز الـ13 في قائمة فرق البطولة.