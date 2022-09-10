صحف رياضية: ريمونتادا برشلونة.. قطار آخر لهازارد.. وغراهام بوتر دون خوف

شكل تأجيل لقاءات نهاية الأسبوع في الدوري الإنجليزي الممتاز بسبب وفاة الملكة إليزابيث، وأبرز مباريات اليوم السبت في الدوريات الأوروبية في إسبانيا وإيطاليا وفرنسا، وريمونتادا برشلونة الاقتصادية بخصوص سقف الرواتب المسموح للفريق من طرف رابطة الدوري الإسباني، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم السبت.

كما اهتمت الصحف بتصريحات جواو فيلكس نجم أتلتيكو مدريد، وفوز كارلو أنشيلوتي بتجديد عقده مع ريال مدريد، وبطولة أوروبا لكرة السلة، وطواف إسبانيا للدراجات الهوائية، وصراع برشلونة وأتلتيكو مدريد حول عقد غريزمان.

وفي ما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على حوارها مع البرتغالي جواو فيلكس نجم أتلتيكو مدريد قبل مواجهة سيلتا فيغو في الدوري الإسباني وكتبت: ”جواو فيلكس: بإمكاننا القتال على لقب الدوري الإسباني“.

الصحيفة تحدثت عن لقاء قادش وبرشلونة وكتبت: ”المحطة الأخيرة قبل مواجهة بايرن ميونخ“، وعن لقاء إشبيلية وإسبانيول برشلونة كتبت: ”لوبتيغي يواجه كرة اللقاء“.

كما اهتمت بمستقبل الإيطالي كارلو أنشيلوتي في ريال مدريد وكتبت: ”أنشيلوتي يفوز بتجديد عقده“.

الصحيفة اهتمت بلقاء منتخب إسبانيا ومنتخب ليتوانيا في دور الـ16 من بطولة أوروبا لكرة السلة.

سبورت

ركزت الصحيفة على لقاء برشلونة وقادش في الدوري الإسباني وكتبت: ”مداورة قبل مواجهة بايرن ميونخ“.

الصحيفة تحدثت عن ارتفاع سقف رواتب برشلونة بعد الرافعات الاقتصادية وكتبت: ”ريمونتادا اقتصادية لبرشلونة من -144 مليون يورو إلى +656 مليونا في قانون اللعب المالي النظيف“.

الصحيفة اهتمت بفوز جيرونا على بلد الوليد 2/1 في الدوري الإسباني وكتبت: ”أوريول رومو يعطي 3 نقاط لجيرونا“.

كما اهتمت بتأجيل لقاءات الدوري الإنجليزي الممتاز بسبب وفاة الملكة إليزابيث وكتبت: ”تأجيل لقاءات الدوري الإنجليزي الممتاز لوفاة إليزابيث“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على لقاء برشلونة وقادش في الدوري الإسباني وكتبت: ”استمر في الخط“.

كما تحدثت عن ارتفاع السقف المسموح لبرشلونة بخصوص الرواتب وكتبت: ”سقف الرواتب: برشلونة ينتقل من -144 إلى +656 مليون يورو“.

الصحيفة اهتمت بلقاء أتلتيكو مدريد وسيلتا فيغو في الدوري الإسباني وكتبت: ”أسباس يجري اختبارا لأتلتيكو مدريد“.

كما اهتمت بلقاء منتخب إسبانيا ومنتخب ليتوانيا في دور الـ16 لبطولة أوروبا لكرة السلة.

أس

ركزت الصحيفة على البلجيكي إدين هازارد الذي قد يستفيد من غياب كريم بنزيما للعب أساسيا رفقة ريال مدريد وكتبت: ”قطار آخر لهازارد“.

الصحيفة اهتمت بلقاءات قادش أمام برشلونة، وأتلتيكو مدريد أمام سيلتا فيغو وخلاف الفريقين حول الفرنسي أنطوان غريزمان وكتبت: ”خلاف حول غريزمان“.

الصحيفة اهتمت بلقاء منتخب إسبانيا أمام منتخب ليتوانيا في دور الـ16 ببطولة أوروبا لكرة السلة والمرحلة 20 من طواف إسبانيا للدراجات الهوائية وكتبت: ”صراع نهائي بين إفنبول وماس في قمة نافاسيرادا“.

الصحف البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على إشادة مدرب المنتخب الإنجليزي بالملكة الراحلة إليزابيث وكتبت: ”غاريث ساوثغيت يشيد بالملكة لواجبها كزعيم بريطاني“.

الصحيفة اهتمت بمدرب تشيلسي الجديد بوتر وكتبت: ”غراهام بوتر دون خوف“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على فوز لانس على تروا 1/0 وتصدره الترتيب مؤقتا في الدوري الفرنسي وكتبت: ”في القمة هم المستوطنات“.

الصحيفة اهتمت بأولمبيك مارسيليا وكتبت: ”غاندوزي، تودور يحبه“.

الصحف الإيطالية

لاغازيتا ديلو سبورت

ركزت الصحيفة على الإيطالي تونالي نجم ميلان وكتبت: ”تونالي يحسم تجديد عقده حتى 2027 / تونالي الحب لميلان“.

كما اهتمت الصحيفة بلقاء إنتر ميلان وتورينو في الدوري الإيطالي وكتبت: ”إنتر ميلان وتورينو: من يتقدم للأمام؟“.

كما اهتمت بفيراري المشارك في الفورمولا 1 وكتبت: ”فيراري العالمي بحلول 2026“.