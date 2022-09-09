ماتياس يتراجع وينفي ضلوعه في ابتزاز شقيقه بول بوغبا

يصر ماتياس بوغبا على أنه ”ليس له علاقة تمامًا“ بأي محاولة ابتزاز ضد شقيقه، بول بوغبا لاعب وسط يوفنتوس ومنتخب فرنسا، وفقًا لمحاميه ريتشارد أربيب.

وزعم بوغبا – نجم مانشستر يونايتد السابق الذي عاد إلى يوفنتوس في الصيف – أن شقيقه و“أصدقاء الطفولة“ كانوا جزءًا من مجموعة استهدفته في مركز تدريب النادي في تورينو.

وفي فرنسا، تم تعيين قاضيين للتحقيق بهذه المزاعم، لكن أربيب قال إن ماتياس يريد ”أكثر من أي شيء آخر“ تهدئة الموقف مع شقيقه الفائز بكأس العالم 2018 في روسيا. وأضاف أنه يريد ”أن يعلن بشكل قاطع أنه غير متورط تمامًا في أي محاولة ابتزاز ضد شقيقه بول بوغبا“.

وزعمت إذاعة ”Franceinfo“ أن المجموعة المسلحة ببنادق MI6 الهجومية طلبت 13 مليون يورو (13 مليون جنيه إسترليني) من بول بوغبا.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن بوغبا دفع بالفعل 100 ألف يورو (100 ألف جنيه إسترليني) للمجموعة ”توفيرا للوقت“، بعد أن تعرض للتهديد من قبل رجال مسلحين ملثمين في شقة في باريس أثناء مشاركته مع المنتخب الوطني لكنه تلقى طلبًا آخر بالحصول على ملاييت الدولارات.

وقد أوكلت التحقيقات الأولية إلى OCLCO، وهي وحدة داخل الشرطة القضائية مكلفة بالتحقيق في الجريمة المنظمة.

أما ماتياس بوغبا (32 عامًا) هو أيضًا لاعب كرة قدم، لعب لأندية ريكسهام، وكرو ألكسندرا، وكراولي تاون، وبارتيك ثيسل الإنجليزية.

وأصبحت القضية معروفة للجميع بعد أن هدد ماتياس بمشاركة ”معلومات عظيمة“ عن شقيقه وزميله الدولي الفرنسي كيليان مبابي، حيث فاز اللاعبان بكأس العالم 2018 مع فرنسا.

وكان هناك ادعاء بأن بول استخدم ساحرًا لإلقاء تعويذة على مبابي، وهو أمر ينفيه، وقال إنه تم اختلاقه لتشويه سمعته.

وبحسب ما ورد، اتصل مبابي، البالغ من العمر 23 عامًا، بكل من بول وماتياس لمحاولة فهم سبب الزج باسمه في خلافهما المستمر.

وقال مبابي، يوم الإثنين الماضي: ”اتصل بي (بول) وقدم روايته للحقائق، إنها كلمته ضد كلام أخيه. هو (بول بوغبا) يعاني بالفعل من بعض المشاكل وأعتقد أن الوقت غير مناسب لإضافة مشكلة جديدة له، وسنرى كيف يسير كل هذا، أنا منفصل تمامًا عن كل ذلك“.

وقال رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم نويل لو غريت لـصحيفة ”ليكيب“ :“هذه القضية في أيدي الشرطة، والتحقيق جار، في هذه المرحلة، لن أدلي بأي تعليقات أخرى سوى إظهار دعمي لبول بوغبا. بول هو رجل أقدره كثيرًا، إنه يحظى بتقدير كبير من قبل الاتحاد بأكمله.

لقد كان دائمًا نموذجًا مثاليًا لفريق فرنسا لما يقرب من 10 سنوات بعد تألقه في جميع فرق الشباب، وآمل أن أراه مرة أخرى قريبًا جدًا، على أرض الملعب وفي حالة جيدة“.

وضاعف ماتياس من ادعاءات ”السحر“، وذكر أن التقارير حول ابتزاز شقيقه بطلب 11 مليون جنيه إسترليني كاذبة.

وقال ماتياس بوغبا: ”كل تصريحات بول، منذ جلسة الاستماع في بداية شهر أغسطس – قبل مقاطع الفيديو الخاصة بي – إلى رد محاميه وردود مؤيديه، تهدف فقط إلى تشويه اسمي. لذلك أسأل نفسي: لماذا التسرع في التأكيد على أن ما يجب أن أقوله يتعلق بالسحر فقط؟

”لأنه سيكون من الصعب الحديث عما يسمى بالابتزاز في هذه الحالة؟ إذن، ألن يكون من الأفضل القول إن الأخ الأكبر هو مجرد شخص غيور يستحوذ على المال، وعلى استعداد لفعل أي شيء لتشويه سمعته قبل أن يتحدث؟ أليس هذا هو كل ما تدور حوله كل الحسابات الخاطئة باسمي؟ لا، نحن لا نقبل المؤامرات هنا!“.

وسيغيب بول بوغبا عن الملاعب لمدة شهرين عن اللعب مع يوفنتوس بعد خضوعه لعملية جراحية في الركبة، مما يعرض آماله في المشاركة في كأس العالم للخطر.