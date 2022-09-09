صحف رياضية: TMK يقود ريال مدريد.. كلوب مرفوض.. وإنتر ميلان صدمة مضادة للأزمة

شكلت نتائج لقاءات الجولة الأولى من دور المجموعات للدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي وتأثير البولندي روبرت ليفاندوفسكي على نتائج برشلونة وعيد ميلاد الكرواتي لوكا مودريتش نجم ريال مدريد رقم 37 العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم الجمعة.

كما اهتمت الصحف ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس وتأهل الإسباني كارلوس ألكاراز لنصف النهائي وطواف إسبانيا للدراجات الهوائية ووفاة الملكة إليزابيث التي كانت تحب الرياضة وثلاثي وسط ريال مدريد الجديد تشواميني وكروس ومودريتش.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على الإسباني كارلوس ألكاراز الذي يلعب نصف نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس وكتبت: ”يا له من بربري“.

كما تحدثت عن ثلاثي وسط ريال مدريد تشواميني ومودريتش وكروس وكتبت: ”TMK في قيادة ريال مدريد“.

الصحيفة اهتمت بفوز ريال سوسيداد على مانشستر يونايتد 1-0 وريال بيتيس على هلسنكي 2-0 في دوري المجموعات للدوري الأوروبي وفوز فياريال 4-3 على ليخب وزنان في دوري المؤتمر الأوروبي وكتبت: ”ريال سوسيداد يصنع التاريخ في أولد ترافورد“ و“ثنائية وليام جوزيه تحسم اللقاء لريال بيتيس“.

كما اهتمت الصحيفة باتفاق بين الفرنسي أنطوان غريزمان ومدربه دييغو سيميوني وكتبت: ”غريزمان – سيميوني: اتفاق ناجح“.

الصحيفة اهتمت بفوز البلجيكي إفينبول بالمرحلة 18 من طواف إسبانيا للدراجات الهوائية وكتبت: ”إفينبول يفعل طريقة الوحش“.

سبورت

ركزت الصحيفة على المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي وتأثيره على نتائج برشلونة وكتبت: ”تأثير ليفاندوفسكي“.

الصحيفة اهتمت بتأهل الإسباني كارلوس ألكاراز لنصف نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس بعد لقاء مثير أمام الإيطالي سينر وكتبت: ”ملحمي“.

أس

ركزت الصحيفة على الإسباني كارلوس ألكاراز الذي تأهل لنصف نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس وكتبت: ”لقد أصبحت ثورا“.

كما تحدثت عن فوز ريال سوسيداد على مانشستر يونايتد 1-0 في دور المجموعات للدوري الأوروبي وكتبت: ”حداد على الملكة إليزابيث“.

الصحيفة اهتمت بعيد ميلاد الكرواتي لوكا مودريتش نجم ريال مدريد وكتبت: ”37 سنة وإضافة“.

كما اهتمت بقضية مشاركة غريزمان في نصف ساعة الأخير من لقاءات أتلتيكو مدريد وكتبت: ”غريزمان يشرح النصف ساعة“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على فوز نانت على أولمبياكوس 2-1 في دور المجموعات بالدوري الأوروبي وكتبت: ”نانت يبتهج“.

الصحيفة اهتمت بوفاة إليزابيث ملكة بريطانيا وكتبت: ”الملكة التي تحب الرياضة“.

الصحف الإيطالية

لاغازيتا ديلو سبورت

ركزت الصحيفة على أزمة إنتر ميلان بعد النتائج السلبية الأخيرة وكتبت: ”إنتر ميلان صدمة مضادة للأزمة“.

الصحيفة تحدثت عن عودة صراع ميلان ونابولي في الدوري الإيطالي وكتبت: ”صراع ميلان ونابولي عاد، بيولي ضد سباليتي“.

الصحيفة اهتمت بفوز لاتسيو على فينورد وهزيمة روما أمام لودوغوريتس في دور المجموعات للدوري الأوروبي وكتبت: ”بوكير لاتسيو وسخرية مورينيو“.

كما اهتمت بمخلفات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا وكتبت: ”تألق هالاند وليفاندوفسكي ومبابي وكلوب مرفوض“.