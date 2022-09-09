لوباريزيان: على منافسي ريال مدريد شكر مبابي وهالاند لأنهما لم ينتقلا إلى ريال مدريد

اهتمت صحيفة ”لوباريزيان“ بالنجمين النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي والفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، وأكدت أن حرب نجوم قادمة بينهما بعد نهاية فترة صراع النجمين البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي والتي عرفت أوجها حين كانا لاعبين لريال مدريد وبرشلونة.

وأكدت الصحيفة في تحليلها أن النجمين متنافسين لكنهما ليسا متشابهين في المراكز ولا يمكن مقارنتهما، ويمكن جمعهما في فريق واحد وكان ريال مدريد قد فهم ذلك جيدا لكنه فشل في جمعهما الصيف الماضي حيث اختار مبابي تجديد عقده مع باريس سان جيرمان واختار إيرلينغ هالاند التوقيع لمانشستر سيتي.

هدف مبابي في مرمى نانت بعد تمريرة من ميسي. pic.twitter.com/RGLQaU63rj — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) September 3, 2022

وبحسب الصحيفة فأحدهما (مبابي) على الجانب الأيسر من الهجوم والثاني (هالاند) قلب هجوم صريح كانا سيدمران كل منافسي ريال مدريد في إسبانيا وأوروبا والذين عليهم توجيه الشكر للاعبين لأنهما لم يلعبا لريال مدريد واختار كل منهما وجهة أخرى.

وأفضل من وجود أحدهما بجانب الآخر ستكون المنافسة أقوى حين يتواجد أحدهما في مواجهة الآخر لأنه في الوقت الحالي إذا كانت لعبة المقارنة والسجلات تبدو حتمية وتساهم في سرد القصص لرياضة تحب اللقاءات وجهًا لوجه والتي من خلال تسويقها وتطورها الإعلامي، تفرض تجسيد الألعاب وإضفاء الطابع الفردي عليها والمباراة لا تحدث بالضبط، إنهم ينتمون إلى موجة جديدة، هذا أمر مؤكد.

أحدهما وهو كليان مبابي سيتحمل تقريبا لوحده وزن منتخب مرشح للفوز بكأس العالم خلال نهائيات قطر فيما سيذهب الثاني وهو إيرلينغ هالاند نحو عطلة مفروضة نتيجة عدم تأهل منتخب النرويج للنهائيات.

هاتريك الظاهرة هالاند في مباراة #مانشستر_سيتي_كريستال_بالاس. pic.twitter.com/YxJPSiEY9y — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 27, 2022

ويسجل مبابي ويعطي الأهداف عندما لا ينسى أن نيمار يصنع اللعب ويحطم الدفاعات بسرعة التنفيذ وهذا ما يجعله أقرب لرونالدو البرازيلي، فيما إيرلينغ هالاند يقوم بتكديس تسجيل الأهداف وتحريك كل دفاعات الدوري الألماني سابقا، وحاليا الدوري الإنجليزي الممتاز.

وهناك اختلاف بين النجمين ليس فقط من حيث الأناقة، فأحدهما أغلى من الآخر منطقيا، لكن لو كان لديك المال لشراء واحد منهما؟ الأكيد أنه النجم الفرنسي لأنه بالإضافة لدوره في الجناح يعطيك جزءًا من النرويجي كمهاجم صريح، لكن النرويجي لن يعطيك أي شيء من الفرنسي.