الدوري الأوروبي: آرسنال يفتتح مشواره بالفوز على زيورخ وروما يسقط أمام لودوجوريتس

افتتح فريق آرسنال الإنجليزي الأول لكرة القدم، مشواره في بطولة الدوري الأوروبي، على أفضل وجه، عقب فوزه 2 -1 على مضيفه زيورخ، الخميس، في الجولة الأولى لمباريات المجموعة الأولى، التي شهدت أيضا تعادل أيندهوفن الهولندي 1-1 مع ضيفه بودو جليمت النرويجي.

تقدم آرسنال عن طريق ماركينيوس عند الدقيقة 17، لكن ميرليند كريزيو منح التعادل لمصلحة زيورخ عند الدقيقة 44 من ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني، أحرز إدوارد نيكيتاه هدف الفوز لآرسنال عند الدقيقة 62.

يذكر أن لاعبي الفريقين وقفوا دقيقة صمت حول دائرة المنتصف قبل انطلاق الشوط الثاني، حدادا على وفاة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، فور إعلان نبأ الوفاة رسميا من قصر بالمورال.

وقف لاعبو آرسنال دقيقة صمت قبل الشوط الثاني من مباراته ضد إف سي زيورخ في الدوري الأوروبي عقب وفاة الملكة إليزابيث الثانية. pic.twitter.com/9TeMJRAI7v — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) September 8, 2022

وفي المجموعة الثالثة، عمق لودوجوريتس رازاجراد البلغاري من جراح ضيفه روما الإيطالي، بعدما تغلب عليه 2 -1، فيما تغلب ريال بيتيس الإسباني 2-0 على مضيفه هلسنكي الفنلندي.

وجاءت جميع أهداف لقاء لودوجوريتس وروما في الشوط الثاني، حيث تقدم أصحاب الأرض عن طريق البرازيلي كاولي أوليفيريا سوزا عند الدقيقة 72، لكن إلدور شومورودوف أدرك التعادل لفريق العاصمة الإيطالية عند الدقيقة 86.

ولم يهنأ روما بتعادله كثيرا، بعدما عاد لودوجوريتس للتقدم من جديد، عقب تسجيل البريطاني جوستافو نوناتو سانتانا الهدف الثاني للفريق البلغاري عند الدقيقة 88.

وتأتي تلك الخسارة لتضاعف من متاعب روما، الذي تعرض لهزيمة مذلة 0-4 أمام مضيفه أودينيزي في لقائه الأخير بالدوري الإيطالي يوم السبت الماضي.

وفي المجموعة الثانية، حقق فنربخشه التركي فوزا ثمينا 2-1 على ضيفه دينامو كييف الأوكراني، في حين تغلب رين الفرنسي بالنتيجة ذاتها على مضيفه آيك لارناكا القبرصي بنفس المجموعة.

ولم تلعب الأرض مع أصحابها في المجموعة الرابعة، حيث انتزع سانت جيلواز البلجيكي انتصارا ثمينًا من ملعب مضيفه يونيون برلين، بعدما تغلب عليه 1-0، في حين فاز سبورتنج براجا البرتغالي 2 -0 على مضيفه مالمو السويدي بنفس المجموعة.