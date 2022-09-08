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رياضة

تأجيل مباراة نيس وكولن بعد اشتباكات عنيفة بين الجماهير (فيديو)
تاريخ النشر: 08 سبتمبر 2022 17:01 GMT
تاريخ التحديث: 08 سبتمبر 2022 18:20 GMT

تأجيل مباراة نيس وكولن بعد اشتباكات عنيفة بين الجماهير (فيديو)

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" تأجيل مباراة الليلة في دوري المؤتمر بين نيس الفرنسي وكولون الألماني، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة بعد

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المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا“ تأجيل مباراة الليلة في دوري المؤتمر بين نيس الفرنسي وكولون الألماني، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة بعد أعمال شغب بين جماهير الفريقين.

وقالت إذاعة ”مونت كارلو“ الفرنسية إن مشجعا ألمانيا من أنصار كولن سقط ونشبت أعمال شغب في مدرجات الفريق.

وقامت الجماهير الألمانية بإشعال الشماريخ ثم أطلقوها على أرضية اللقاء قبل إقامة المباراة بقليل.

وتم تأجيل انطلاق المباراة حتى الساعة 19:40 بالتوقيت المحلي الفرنسي، وفي حالة وقوع أي حادث ، سيتم إيقاف المباراة.

وتواجد أكثر من 8 الآف مشجع ألماني في مدينة نيس قاموا بتنظيم رحلة لمساندة الفريق في دوري المؤتمر الأوروبي.

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