إجراءات بسيطة

مروة القيسي

رشيد بويديوة

هزة أرضية

انتحار قاتل أماني

قاتل أماني الجزار

موسوعة غينيس

الكحول بالمونديال
أظهر المزيد

رياضة

الفيفا: إنفاق 5 مليارات دولار في فترة الانتقالات الصيفية
تاريخ النشر: 08 سبتمبر 2022 16:51 GMT
تاريخ التحديث: 08 سبتمبر 2022 17:00 GMT

الفيفا: إنفاق 5 مليارات دولار في فترة الانتقالات الصيفية

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) أن الصفقات التي أبرمتها فرق كرة القدم للرجال خلال فترة الانتقالات الصيفية بلغت خمسة مليارات دولار وهي القيمة الأعلى على

+A -A
المصدر: رويترز

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) أن الصفقات التي أبرمتها فرق كرة القدم للرجال خلال فترة الانتقالات الصيفية بلغت خمسة مليارات دولار وهي القيمة الأعلى على مر العصور.

ونشر الفيفا تقريرًا اليوم الخميس قال فيه إن تحليلا لانتقال اللاعبين على المستوى الدولي في الفترة بين مطلع يونيو حزيران والأول من سبتمبر أيلول.

ومن أبرز النقاط التي خلص إليها التقرير أن 9717 صفقة تمت خلال فترة الانتقالات، بزيادة بلغت 16.2 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وهو رقم قياسي.

فيما تخطت قيمة تلك الانتقالات ما أنفقته الأندية في نفس الفترة من العام الماضي بمقدار 29.7 في المئة.

وقالت وسائل إعلام بريطانية إن ليفربول دفع 100 مليون يورو (99.98 مليون دولار) لضم داروين نونيز قادما من بنفيكا، بينما تعاقد ريال مدريد مع أوريلين تشواميني لاعب موناكو مقابل نفس القيمة.

وسجلت فرق السيدات أيضا رقما قياسيا إذ أتمت 684 صفقة خلال الفترة المذكورة، بزيادة 14.4 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play