صحف رياضية: ليفاندوفسكي يسخن لزيارة بايرن ميونخ.. وياله من إنتر ميلان كئيب

شكلت نتائج لقاءات الأربعاء من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا وفوز برشلونة الكبير مع هاتريك البولندي ليفاندوفسكي وأتلتيكو مدريد المثير على بورتو وهزيمة مارسيليا أمام توتنهام وفوز نابولي على ليفربول وبايرن ميونخ على إنتر ميلان العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم الخميس.

كما اهتمت الصحف بتطورات إصابة الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد وفترة غيابه عن الملاعب ولقاءات دور المجموعات بالدوري الأوروبي وبطولة أوروبا لكرة السلة وبطولة العالم للكرة الطائرة وبطولة أمريكا المفتوحة للتنس وطواف إسبانيا للدراجات الهوائية.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على الفوز المثير لأتلتيكو مدريد على بورتو 2-1 برسم الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا وكتبت :“ القليل من غريزمان كثير ”.

كما تحدثت عن فوز برشلونة 5-1 على فيكتوريا بلزن وهاتريك ليفاندوفسكي وكتبت :“ ليفاندوفسكي يسخن لزيارة ميونخ ”.

الصحيفة اهتمت بإصابة كريم بنزيمة وغيابه عن ريال مدريد لفترة قد تصل لشهر وكتبت :“ ريال مدريد يجب أن يتعلم العيش دون كريم بنزيما“.

كما اهتمت بلقاءات الأندية الإسبانية في مسابقات الدوري الأوروبي ودور المؤتمر الأوروبي وبطولة أوروبا لكرة السلة وكتبت :“إسبانيا تواجه في دور 16 ليتوانيا“.

سبورت

ركزت الصحيفة على فوز برشلونة 5-1 في بداية مشواره بدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا على فيكتوريا بلزن وكتبت :“ عرض برشلونة ”.

كما تحدثت عن فوز أتلتيكو مدريد المثير على بورتو 2-1 وكتبت :“ غريزمان يحسم في نهاية سكتة قلبية“.

الصحيفة اهتمت بإقالة الألماني توماس توخيل من تدريب تشيلسي وكتبت :“ تشيلسي يقيل توماس توخيل ”.

كما اهتمت بتأهل منتخب إسبانيا متصدرا لمجموعته في بطولة أوروبا لكرة السلة وكتبت :“ منتخب إسبانيا ينهي في المركز الأول ويواجه ليتوانيا في دور 16 ”.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على فوز برشلونة 5-1 على فيكتوريا بلزن وهاتريك البولندي روبرت ليفاندوفسكي برسم الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا وكتبت :“ ليفا غول سكي ”.

كما اهتمت بفوز أتلتيكو مدريد المثير على بورتو وكتبت :“ هدف من غريومان في الوقت القاتل يمنح فريق سيميوني الفوز في بداية مشوار دوري الأبطال ”.

الصحيفة اهتمت بلقاءات ريال بيتيس وريال سوسيداد في مسابقة الدوري الأوروبي وفوز إسبانيا على تركيا وتصدر المجموعة في بطولة أوروبا لكرة السلة.

آس

ركزت الصحيفة على فوز أتلتيكو مدريد على بورتو 2-1 وهدف قاتل للفرنسي غريزمان في دوري أبطال أوروبا وكتبت :“ غريزمان ملك الجنون ”.

كما تحدثت عن فوز برشلونة 5-1 على فيكتوريا بلزن وهاتريك للبولندي ليفاندوفسكي وكتبت :“ ليفاندوفسكي هو السيد ”.

الصحيفة اهتمت بإصابة الفرنسي كريم بنزيمة وغيابه عن ريال مدريد وكتبت :“ بنزيما يأمل المشاركة في الديربي“.

كما اهتمت بتصدر منتخب إسبانيا مجموعته في بطولة أوروبا لكرة السلة وكتبت :“ منتخب إسبانيا يصل منطلقا لدور 16 ”.

كما اهتمت بلقاءات الأندية الإسبانية في مسابقة الدوري الأوروبي وكتبت :“ بداية دور المجموعات بالدوري الأوروبي ريال بيتيس –هيلسينكي وريال سوسيداد – مانشستر يونايتد ”.

الصحيفة اهتمت بطواف إسبانيا للدراجات الهوائية وانسحاب السلوفيني روجليتش حامل اللقب بعد تعرضه لإصابة نتيجة سقوطه في المرحلة 16.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على هزيمة أولمبيك مارسيليا أمام توتنهام 2-0 في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا وكتبت :“ أولمبيك مارسيليا يترنح ”.

الصحيفة اهتمت بهزيمة أولمبيك ليون أمام لوريان 3-1 في لقاء مؤجل من الدوري الفرنسي وإقصاء منتخب فرنسا من ربع نهائي كأس العالم للكرة الطائرة أمام إيطاليا وكتبت :“ عالمهم تهاوى ”.

كما اهتمت بتأهل الفرنسية كارولين جارسيا لنصف نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس وكتبت :“ جارسيا التفاحة الكبيرة بكامل الأسنان ”.

الصحف الإيطالية

لاغازيتا ديل سبورت

ركزت الصحيفة على فوز نابولي على ليفربول 4-1 في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا وكتبت :“ نابولي أمي“

كما اهتمت بهزيمة إنتر ميلان أمام بايرن ميونخ 2-0 وكتبت :“ إنتر ميلان يا له من كئيب ”.

الصحيفة اهتمت بأخبار ميلان ويوفنتوس وبداية مشوار روما في دور المجموعات بالدوري الأوروبي أمام لودوجوريتس البلغاري وكتبت :“ مورينيو يقود روما في المنافسة الأوروبية الأخرى“.