أرقام كارثية لليفربول بالهزيمة المدوية في نابولي

تلقى ليفربول أثقل هزيمة لناد إنجليزي في المباراة الافتتاحية في دوري أبطال أوروبا منذ خسارة آرسنال بثلاثة أهداف نظيفة أمام إنتر ميلان في موسم 2003-2004 وكانت خسارة ”الريدز“ الليلة أمام نابولي أقسى هزيمة إجمالا لفريق إنجليزي بفارق ثلاثة أهداف.

وقالت إحصاءات opta إن ليفربول تلقى الهدف الأول في خمس مباريات في كافة المسابقات هذا الموسم ويشارك ساوثامبتون في هذه الإحصائية.

وبعد مسيرة استمرت 150 مباراة بدون ارتكاب أي خطأ يؤدي إلى ركلة جزاء في كافة المسابقات مع ليفربول تسبب المدافع الهولندي فارع الطول فرجيل فان دايك في ركلتي جزاء في اخر سبع مباريات مع الفريق الإنجليزي.

وخسر ليفربول بأربعة أهداف مقابل هدف واحد سجله لويس دياز في الشوط الثاني وذلك بعدما انتهى الشوط الأول بثلاثية نظيفة للفريق الإيطالي وأضاف بيوتر زيلينسكي الهدف الرابع بعد دقيقتين من بداية الشوط الثاني.

كما سجل الأرجنتيني جيوفاني سيميوني نجل دييغو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو سجل هدفا في مشاركته الأولى مع نابولي في دوري أبطال أوروبا وذلك خلال 49 دقيقة فقط شارك فيها، وجاء هدفه بعد نحو دقيقة ونصف من مشاركته كبديل في الشوط الأول على استاد دييغو أرماندو مارادونا في مدينة نابولي.

وخسر ليفربول ثلاث مباريات في دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا منذ بداية موسم 2019-2020 واثنين منهم أمام نابولي موسم 2019-2020 بهدفين نظيفين وأتلانتا الإيطالي بالنتيجة ذاتها ثم الليلة أمام نابولي أيضا.

