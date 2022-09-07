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رياضة

بعد الهزيمة المُذلة أمام نابولي.. كلوب المصدوم يطالب ليفربول بإعادة "إحياء" نفسه
تاريخ النشر: 07 سبتمبر 2022 22:46 GMT
تاريخ التحديث: 08 سبتمبر 2022 0:20 GMT

بعد الهزيمة المُذلة أمام نابولي.. كلوب المصدوم يطالب ليفربول بإعادة "إحياء" نفسه

أقر يورغن كلوب مدرب ليفربول بأن فريقه يحتاج إلى "إحياء" نفسه بعد الخسارة المذلة 4-1 من نابولي في افتتاح جولات المجموعة الأولى بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم

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أقر يورغن كلوب مدرب ليفربول بأن فريقه يحتاج إلى ”إحياء“ نفسه بعد الخسارة المذلة 4-1 من نابولي في افتتاح جولات المجموعة الأولى بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم الأربعاء.

وتلاعب نابولي بليفربول في الشوط الأول وتقدم 3-صفر قبل الاستراحة، واعترف المدرب الألماني، الذي قاد الفريق الإنجليزي للتتويج باللقب في 2019 والوصول لنهائي النسخة الماضية، بأن هناك الكثير من الأمور بحاجة لإصلاح.

وقال كلوب للصحفيين: ”يبدو أننا بحاجة إلى إحياء أنفسنا، نفتقد الكثير من الأشياء حقا، ليس في كل المباريات وإنما الآن، الأمر الساخر أننا يجب أن نفعل ذلك في منتصف موسم الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري الأبطال“.

وأضاف: ”يجب أن نجد طريقة للتحسن في كل شيء“.

وفي الموسم الحالي خسر ليفربول أيضا من مانشستر يونايتد في الدوري المحلي وتعادل مع فولهام وكريستال بالاس وإيفرتون.

ووسط أجواء حماسية في جنوب إيطاليا لعب ليفربول أسوأ مبارياته بالموسم وافتقد الضغط في الدفاع والوسط.

وتابع كلوب: ”من الصعب تقبل الأمر وليس من الصعب شرح ذلك عند مشاهدة المباراة، فوق كل شيء لعب نابولي مباراة جيدة حقا ونحن لا، وهذا أول تفسير للهزيمة.

”سجلوا من ركلة جزاء وأهدروا أخرى لكننا أهديناهم هدفين لاحقين على طبق من فضة وكان يجب أن ندافع بشكل أفضل، لم نضغط بقوة في الدفاع أو في الهجوم.

”كل شيء كان خاطئا لكن لا أعرف السبب الآن، دعوني أفكر فيما حدث، إنه موقف صعب للتعامل معه لكن يجب أن أتصرف“.

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