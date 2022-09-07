شاهد غضب محمد صلاح وانفعاله بعد تسجيل نابولي الهدف الثالث في شباك ليفربول

انفعل النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول على زملائه، بعد أن مُني مرمى فريقه بالهدف الثالث أمام نابولي في انطلاق دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وقدم لاعبو ليفربول أداء باهتا في الشوط الأول، ما أسفر عن تلقي الفريق ثلاثة أهداف نظيفة.

ونجح الأرجنتيني جيوفاني سيميوني في إحراز الهدف الثالث لنابولي ما تسبب في غضب وانفعال محمد صلاح على زملائه بسبب الأداء الدفاعي السيئ.

غضب محمد صلاح وانفعاله بعد تسجيل #نابولي الهدف الثالث في مرمى #ليفربول بدوري أبطال أوروبا. pic.twitter.com/mDhNM7ngEw — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) September 7, 2022

وأنهى ليفربول الشوط الأول متأخرا بثلاثة أهداف دون رد.

ويحل ليفربول الإنجليزي ضيفاً على نابولي الإيطالي، مساء اليوم الأربعاء، في الجولة الأولى لمنافسات المجموعة الأولى ببطولة دوري أبطال أوروبا.

تقابل الفريقان في مرحلة المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي عام 2010، فتعادلا دون أهداف، وتغلب ليفربول على نابولي بنتيجة 3-1.

ولعب الفريقان بمرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا عام 2018 ففاز نابولي بنتيجة 1-0 وتغلب ليفربول بنتيجة 1-0.

وتغلب نابولي بنتيجة 2-0 على ليفربول في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا عام 2019 ثم تعادلا بنتيجة 1-1.