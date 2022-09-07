اليويفا يحقق بـ"تحية نازية" من جماهير يوفنتوس أمام باريس سان جيرمان

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، اليوم الأربعاء، عن فتح تحقيق بتصرفات تمييزية مزعومة من جماهير يوفنتوس خلال الخسارة 2-1 من باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا في العاصمة الفرنسية، أمس الثلاثاء.

وأظهرت لقطات عبر وسائل التواصل الاجتماعي لجماهير الفريق الإيطالية المسافرة وهي تؤدي التحية النازية بجانب تقليد أصوات القردة في افتتاح جولات المجموعة الثامنة، حين تفوق الفريق الباريسي بفضل ثنائية كيليان مبابي في الشوط الأول.

وقال اليويفا: ”وفقًا للمادة 31 من لوائح اليويفا الانضباطية تم تعيين مفتش لإجراء تحقيق بمزاعم السلوك التمييزي من جماهير يوفنتوس“.

وأضافت شرطة باريس أنها اعتقلت 4 أشخاص على صلة بالوقائع.

Saluts nazi et cris de singe dans le parcage turinois… 🤬#PSGJuve pic.twitter.com/pAAkVgNlbF — Juventus fans (@ShamanAah) September 7, 2022

وتغلب باريس سان جيرمان الفرنسي على ضيفه يوفنتوس الإيطالي بهدفين لواحد، الثلاثاء، على ملعب ”حديقة الأمراء“ في قمة مباريات المجموعة الثامنة لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم ”شامبيونزليغ“.

وتقام المباراة الأخرى بين الفريقين، في تورينو يوم الثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني.

وضمن المجموعة نفسها، فاز بنفيكا البرتغالي على مكابي حيفا بهدفين نظيفين تناوب على تسجيلهما كل من رافا سيلفا، وأليخاندرو غريمالدو، في الدقيقتين 49 و54.

وبهذا تصدر بنفيكا الترتيب بـ 3 نقاط متقدمًا بفارق الأهداف على باريس سان جيرمان الثاني، في حين احتل يوفنتوس، وماكابي، المركزين الثالث والرابع دون نقاط.