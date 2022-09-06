دوري أبطال أوروبا: ريال مدريد يتخطى سيلتيك.. باريس يصعق يوفنتوس.. مانشستر سيتي يكتسح إشبيلية

فاز ريال مدريد على مضيفه سيلتك الأسكتلندي 3 – صفر خلال المباراة التي جمعتهما، يوم الثلاثاء، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، والتي شهدت أيضًا فوز شاختار دونيتسك الأوكراني على لايبزيغ الألماني 4 -1.

وسجل أهداف الريال: فينيسيوس جونيور، ولوكا مودريتش، وإيدين هازارد، في الدقائق 56 و60 و77، إذ سجل الأخير أول أهدافه مع ريال مدريد في كل المسابقات، منذ يناير الماضي.

واضطر المهاجم الفرنسي كريم بنزيما لاعب الريال لمغادرة ملعب المباراة بعد 30 دقيقة من بداية اللقاء عقب تعرضه لإصابة في الركبة.

وفي المباراة الثانية، فاز شاختار دونيتسك على مضيفه لايبزيغ 4 – 1، وسجل أهداف شاختار ماريان شفيد في الدقيقتين 16 و58 وميخايلو مودريك في الدقيقة 76 ولاسينا تراوري في الدقيقة 85، فيما سجل هدف لايبزيغ محمد سيماكان في الدقيقة 57.

ملوك التيكي تاكا 👏 هدف هازارد جاء بعد 34 تمريرة من لاعبي ريال مدريد في 96 ثانية 😍 pic.twitter.com/70QkU57l43 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) September 6, 2022

مبابي يتألق ليحقق سان جيرمان أول انتصار على يوفنتوس

تألق كيليان مبابي ليستهل باريس سان جيرمان مشواره في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بالفوز 2-1 على ضيفه يوفنتوس، اليوم الثلاثاء، وهو أول انتصار له على الفريق الإيطالي.

وافتتح مبابي التسجيل بهدف رائع، حيث أرسل نيمار تمريرة ساقطة للدولي الفرنسي داخل منطقة الجزاء سددها الأخير مباشرة على الطائر على يسار الحارس.

وأضاف مبابي الهدف الثاني في الشوط الأول بعدما تلقى تمريرة من أشرف حكيمي من جهة اليمين قابلها مبابي بتسديدة مباشرة من داخل منطقة الجزاء سكنت الشباك.

وقلص البديل وستون مكيني الفارق بعد الاستراحة مستغلًا تراجع أداء بطل فرنسا.

ولاحت أمام يوفنتوس عدة فرص للتعادل، لكن الحارس جيانلويجي دوناروما تصدى للعديد من المحاولات ليضمن فوز سان جيرمان على الفريق الإيطالي لأول مرة في 8 مواجهات بعد أن خسر في آخر 6 مباريات.

ويتساوى فريق المدرب فيليب جالتييه بثلاث نقاط في المجموعة الثامنة مع بنفيكا الذي فاز على مكابي حيفا 2-صفر.

باريس سان جيرمان ضد يوفنتوس.. مبابي يسجل هدفا رائعا بعد تمريرة متقنة من نيمار (فيديو) https://t.co/VNLUwE42RR pic.twitter.com/3BXdKde5oQ — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) September 6, 2022

ثنائية هالاند تقود سيتي إلى فوز كبير على إشبيلية

عاد مانشستر سيتي الإنجليزي من أرض إشبيلية الإسباني بفوز لافت 4 – صفر بفضل ثنائية لمهاجمه الدولي النرويجي العملاق إرلينغ هالاند، يوم الثلاثاء، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة السابعة لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وافتح العملاق هالاند التسجيل مستثمرًا كرة متقنة من صانع الألعاب البلجيكي كيفن دي بروين ليتابعها داخل الشباك.

وبات إرلينغ رابع لاعب يسجل هدفًا في باكورة مبارياته مع 3 فرق على الأقل في دوري الأبطال، بعد الإسباني فرناندو موريانتيس (4 فرق) والأرجنتيني خافيير سافيولا والسويدي زلاتان إبراهيموفيتش (3 لكل منهما).

وأضاف سيتي الهدف الثاني بعد تمريرة البرتغالي جواو كانسيلو باتجاه فودن، فتلاعب الأخير بأحد المدافعين يمينًا ويسارًا قبل أن يطلق كرة عانقت الشباك (58)، وأضاف هالاند الهدف الثالث مستغلًا كرة مرتدة من الحارس المغربي ياسين بونو أطلقها فودن (67).

وكان أرلينغ يخوض مباراته الرقم 20 في دوري الاأطال (مع سالزبورغ النمسوي ودورتموند الألماني) وقد سجل هدفه الخامس والعشرين فيها. واختتم دياش مهرجان الأهداف في الوقت بدل الضائع.

واستمر أرلينغ في التألق في صفوف سيتي هذا الموسم بعد انتقاله إليه من صفوف بوروسيا دورتموند، علمًا بأنه سجل حتى الآن 10 أهداف في 6 مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز.

هالاند مع #مانشستر_سيتي في كل البطولات لعب: ٨ سجل: ١٢ pic.twitter.com/CbRNNwQ3T3 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) September 6, 2022

ودخل إشبيلية المباراة بعد خسارته بثلاثية نظيفة أمام برشلونة على الملعب ذاته نهاية الأسبوع الماضي، لكن الأمور لم تكن أفضل لأنه مُني بخسارة أقسى ذاتها أمام منافسه الإنجليزي.

وعمومًا، يخوض إشبيلية موسمًا سيئًا حتى الآن، حيث حصد نقطة واحدة من 4 مباريات في لا ليغا. في المقابل، وجه مانشستر سيتي الذي لم يحرز لقب هذه المسابقة إطلاقًا وحل وصيفًا، العام 2021، رسالة شديدة اللهجة إلى منافسيه الآخرين بأنه مرشح فعلي للتتويج بها هذا الموسم.