انتقادات حادة لمدرب باريس سان جيرمان ومبابي بسبب "يخت الرمال" (فيديو)

تعرض كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان ومدربه كريستوف غالتييه لانتقادات عنيفة اليوم الثلاثاء بسبب السخرية من سؤال حول سبب استقلال طائرة خاصة لرحلة قصيرة أمام نانت في الدوري الفرنسي.

وكتبت آن هيدالغو رئيسة بلدية باريس في تغريدة على تويتر ”هل أنتم جادون في الرد بهذه الطريقة؟ استيقظوا يا شباب!“.

وبعد سؤال يوم الاثنين حول رحلة باريس سان جيرمان على متن طائرة إلى نانت، نظر غالتييه ومبابي إلى بعضهما وضحك اللاعب الفائز بكأس العالم بينما رد مدربه بمزحة.

Faut-il effectuer l'aller-retour Paris-Nantes en jet privé, plus polluant qu'un TGV quand on est un club de foot pro ? Mbappé et Galtier ont eu un moment «Don't Look Up» ? pic.twitter.com/UKLXcRAIoM — Loopsider (@Loopsidernews) September 5, 2022

وقال غالتييه ”تحدثنا هذا الصباح عن ذلك إلى الشركة التي تنظم رحلاتنا ونحن نتطلع إلى السفر بواسطة يخت الرمال“. ولدى سؤاله عن رأيه بشأن الأمر، قال مبابي إنه ليس لديه أي رأي.

وانتشر مقطع فيديو لتعليقات الثنائي؛ ما أثار ردود فعل غاضبة من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي ودعاة حماية البيئة والوزراء.

وتكرر ظهور صور ساخرة باستخدام برنامج فوتوشوب لمبابي وغالتييه على يخت الرمال عبر منصات التواصل الاجتماعي وسط جدل كبير في فرنسا.

وقال وزير المالية برونو لومير لمحطة (بي.إف.إم) التلفزيونية اليوم ”أنا أحب مبابي، يمكننا جميعا أن نمزح في اللحظة المناسبة، وكانت هذه حقا أقل لحظة مناسبة“.

وأضاف ”لكن علينا جميعا أن نأخذ تغير المناخ على محمل الجد“.، مشيرا إلى أن سخرية جالتييه كانت ”في غير محلها“.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من باريس سان جيرمان.

وتبعد نانت نحو ساعتين بالقطار السريع من باريس.

وأثار استخدام الطائرات الخاصة جدلا كبيرا في كل من فرنسا والعالم هذا الصيف، إذ يتتبع مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي وينتقدون أيضا استخدامها وسط سلسلة من موجات الحر والجفاف والفيضانات الناجمة عن تغير المناخ.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الاثنين في مؤتمر صحفي إن ”على الجميع أداء واجبهم“ لمكافحة تغير المناخ.