انتقادات حادة لمدرب باريس سان جيرمان ومبابي بسبب "يخت الرمال" (فيديو)

تعرض كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان ومدربه كريستوف غالتييه لانتقادات عنيفة اليوم الثلاثاء بسبب السخرية من سؤال حول سبب استقلال طائرة خاصة لرحلة قصيرة أمام نانت في الدوري الفرنسي.

وكتبت آن هيدالغو رئيسة بلدية باريس في تغريدة على تويتر ”هل أنتم جادون في الرد بهذه الطريقة؟ استيقظوا يا شباب!“.

وبعد سؤال يوم الاثنين حول رحلة باريس سان جيرمان على متن طائرة إلى نانت، نظر غالتييه ومبابي إلى بعضهما وضحك اللاعب الفائز بكأس العالم بينما رد مدربه بمزحة.

Faut-il effectuer l'aller-retour Paris-Nantes en jet privé, plus polluant qu'un TGV quand on est un club de foot pro ? Mbappé et Galtier ont eu un moment «Don't Look Up» ? pic.twitter.com/UKLXcRAIoM

— Loopsider (@Loopsidernews) September 5, 2022