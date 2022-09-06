صحف رياضية: ميسي يبدأ التحدي الكبير.. وكأس العالم على المحك

شكلت أبرز مباريات الثلاثاء من الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا سيلتيك – ريال مدريد وإشبيلية – مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان – يوفنتوس وسالزبورغ – ميلان العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم الثلاثاء.

كما اهتمت الصحف بتصريحات عثمان ديمبيلي جناح برشلونة واقتراب بيانيتش من الشارقة الإماراتي وإجراء بول بوغبا عملية جراحية تهدد مشاركته في نهائيات كأس العالم، وإقصاء رافائيل نادال وميدفيديف من بطولة أمريكا المفتوحة للتنس وبطولة أوروبا لكرة السلة وكأس العالم للكرة الطائرة.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على لقاء ريال مدريد وسيلتك الاسكتلندي في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا وكتبت ”عودة البطل “ و “ ريال مدريد يبدأ حملة الدفاع عن لقبه ”.

الصحيفة تحدثت عن لقاء إشبيلية ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا وكتبت ”إشبيلية ضد الأزمة وضد هالاند“.

الصحيفة اهتمت بإقصاء الإسباني رافائيل نادال من الدور الرابع لبطولة أمريكا المفتوحة للتنس ولقاء المنتخب الإسباني أمام منتخب الجبل الأسود في بطولة أوروبا لكرة السلة.

كما اهتمت بكرة القدم للسيدات وكتبت “ اتفاق تاريخي يمنح الدوري الإسباني 35 مليون يورو ”.

سبورت

ركزت الصحيفة على حوارها مع عثمان ديمبيلي جناح برشلونة وكتبت “ عثمان ديمبيلي: مع تشافي كل شيء مميز“.

الصحيفة اهتمت بلقاءات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا وكتبت عن لقاء سيلتيك وريال مدريد ”ريال مدريد يبدأ حملة الدفاع عن لقبه “ وعن لقاء باريس سان جيرمان ويوفنتوس كتبت ”ميسي يبدأ التحدي الكبير “ و عن لقاء إشبيلية ومانشستر سيتي كتبت “ غوارديولا قد يمنح لوبيتيغي الزخم ”.

كما اهتمت الصحيفة بإقصاء الإسباني رافائيل نادال والروسي ميدفيديف من بطولة أمريكا المفتوحة للتنس.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على حوارها مع الفرنسي عثمان ديمبيلي جناح برشلونة وكتبت “ عثمان ديمبيلي: أعتقد أننا سنفوز بالألقاب ”.

كما تحدثت عن لقاء ريال مدريد وسيلتيك في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا وكتبت ”بداية تحدي الأبطال“.

الصحيفة اهتمت بأخبار برشلونة وكتبت ”القميص الأول نفد “ و “ بيانيتش يرغب في الانتقال للإمارات ”.

كما اهتمت بهزيمة رافائيل نادال أمام تيافو وخروجه من الدور الرابع لبطولة أمريكا المفتوحة للتنس ”.

آس

ركزت الصحيفة على لقاء ريال مدريد وسيلتيك في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا وكتبت ”الخامسة عشرة تبدأ من غلاسكو ”.

كما تحدثت عن لقاء إشبيلية ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا وكتبت “ أكثر صعوبة مرة أخرى ”.

الصحيفة اهتمت بالكشف عن تفاصيل عقد المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي مع برشلونة وكتبت ”غوليادور مقابل 10 ملايين يورو ”.

كما اهتمت بإقصاء رافائيل نادال من بطولة أمريكا المفتوحة للتنس وكتبت ”نادال يخسر أمام تيافو في 4 جولات“.

الصحيفة اهتمت بتصريحات ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان وكتبت ”ناصر الخليفي ينتقد دوري السوبر الأوروبي ويشكك في برشلونة ”.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على لقاء باريس سان جيرمان ويوفنتوس برسم الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا وكتبت ”دوري مدهش ”.

كما تحدثت الصحيفة عن إجراء بول بوغبا عملية جراحية على الركبة وكتبت ”كأس العالم على المحك ”.

الصحيفة اهتمت بخروج رافائيل نادال من الدور الرابع لبطولة أمريكا المفتوحة للتنس وتأهل منتخب فرنسا لربع نهائي كأس العالم للكرة الطائرة على حساب اليابان.

كما اهتمت بتصريحات كريستوف غالتييه مدرب باريس سان جيرمان وكتبت “ النكتة السيئة لغالتييه ”.

الصحف الإيطالية

لاغازيتا ديلي سبورت

ركزت الصحيفة على لقاءات سالزبورغ – ميلان وباريس سان جيرمان – يوفنتوس برسم الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا وكتبت ”ميلان الموسيقى، بيولي في مدينة موزارات “ و “ يوفنتوس دوري الأبطال في باريس، يوفنتوس ماريزياني ”.

الصحيفة اهتمت بفوز أتلانتا على مونزا 2-0 وصعوده لصدارة ترتيب الدوري الإيطالي وفوز تورينو على ليتشي 1-0.

كما اهتمت بقرار الفرنسي بول بوغبا إجراء عملية جراحية في الركبة وكتبت ”بوغبا الآن هناك مشكلة ”.