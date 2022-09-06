دوري أبطال أوروبا.. الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة باريس سان جيرمان ضد يوفنتوس

تتجه الأنظار مساء اليوم الثلاثاء إلى ملعب (حديقة الأمراء) بالعاصمة الفرنسية باريس لمتابعة المواجهة المرتقبة التي تجمع بين باريس سان جيرمان الفرنسي وضيفه يوفنتوس الإيطالي.

ويلتقي الفريقان ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثامنة ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وتستعرض (إرم نيوز) في التقرير الآتي أبرز ملامح مواجهة باريس سان جيرمان ويوفنتوس:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت السعودية.

وتذاع المباراة عبر قناة (بي إن سبورتس بريميوم 1) بصوت المعلق حسن العيدروس.

تاريخ المواجهات

تقابل الفريقان في الدور الثاني لبطولة كأس الكؤوس الأوروبية عام 1983 وتفوق يوفنتوس بعدما تعادل في فرنسا بنتيجة 2-2 ثم تعادلا في إيطاليا دون أهداف.

وتجدد الموعد في الدور الثاني لبطولة كأس الاتحاد الأوروبي عام 1989 وفاز يوفنتوس بنتيجة 1-0 في فرنسا ثم 2-1 في إيطاليا.

وتفوق يوفنتوس مجددا في نصف نهائي كأس الاتحاد الأوروبي عام 1993 بالفوز بنتيجة 2-1 ثم بنتيجة 1-0 في فرنسا.

وحقق يوفنتوس فوزه الأكبر على باريس سان جيرمان بنتيجة 6-1 في فرنسا في ذهاب السوبر الأوروبي 1997 ثم فاز بنتيجة 3-1 في إيطاليا وهي آخر مواجهة رسمية بين الفريقين.

وتقابل الفريقان في آخر مناسبة في الكأس الدولية للأبطال وديا يوم الـ27 من يوليو 2017 وفاز يوفنتوس بنتيجة 3-2 ليكمل الفريق الإيطالي تفوقه الواضح على العملاق الباريسي.

أسلحة باريس سان جيرمان

يبحث باريس سان جيرمان عن كسر التفوق التاريخي لفريق يوفنتوس وتقديم بداية قوية في مرحلة المجموعات.

ويحشد باريس سان جيرمان أسلحته للفوز على يوفنتوس، كما أعلن مدربه كريستوف غالتيه ثقته في قدرة فريقه مع تقديره الكامل لفريق يوفنتوس الذي يملك الخبرات في مشوار دوري الأبطال.

وقال غالتيه ”باريس سان جيرمان ليس مرشحا بارزا للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، لدينا هدف وهو المنافسة على اللقب ولكن لا أعتقد أننا أقوى المرشحين“.

ويعتمد غالتيه على تشكيلته التي تضم حارس المرمى جيانلويجي دوناروما وأمامه الثلاثي ماركينيوس وبيرسنيل كيمبيمبي وسيرجيو راموس في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط ماركو فيراتي وبجواره ريناتو سانشيز ويمينا أشرف حكيمي ونونو مينديز بينما يقود خط الهجوم ليونيل ميسي وكيليان مبابي ونيمار.

أوراق يوفنتوس

يسعى يوفنتوس أيضا لتحقيق نتيجة إيجابية خارج دياره وخاصة أن الفريق الإيطالي يأمل بالمنافسة والتقدم في دوري الأبطال.

وقال ماسيمو أليغري المدير الفني لفريق يوفنتوس في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء ”سنواجه فريقا استثنائيا وهو باريس سان جيرمان الذي يضم كوكبة من النجوم، علينا أن نوقف خطورة الثلاثي الهجومي ميسي ونيمار ومبابي“.

وأشار إلى أن يوفنتوس سيلعب مباراة رائعة من الناحية الفنية وسيقدم كرة قدم جميلة في مواجهة باريس.

ويغيب عن يوفنتوس الثنائي أنخيل دي ماريا وبول بوجبا للإصابة، ويعتمد يوفنتوس على تشكيلته التي تضم حارس المرمى ماتيا بيرين وأمامه رباعي خط الدفاع بريمير وليوناردو بونوتشي ودانيلو وأليكس ساندرو.

ويقود خط الوسط لياندرو باريديس ومانويل لوكاتيلي وويستون ماكين مع ثلاثي الهجوم دوسان فلاهوفيتش وخوان كوادرادو و فيليب كوستيتش.

وقال محمد اليماني ،مهاجم ستاندرلييج البلجيكي السابق، لـ“إرم نيوز“ إن المواجهة بين الفريقين ستكون قائمة على العديد من التفاصيل الفنية خاصة مع وجود نجوم كبار في الجانب الهجومي لفريق باريس.

وأشار إلى أن أليغري مدرب يوفنتوس سيعمل على غلق المساحات في وجه هجوم باريس بجانب الاعتماد على الكرات المباشرة في عمق دفاع باريس.