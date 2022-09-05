سيغيب عن كأس العالم.. أليغري يعلن غياب بوغبا حتى يناير بسبب الإصابة

من المقرر أن يغيب الفرنسي بول بوغبا لفترة طويلة بعد أن أكد يوفنتوس أن لاعب خط الوسط سيخضع لعملية جراحية في الركبة.

وعاد بوغبا إلى يوفنتوس هذا الصيف بعد رحيله عن مانشستر يونايتد لكنه عانى من إصابة في الغضروف المفصلي خلال فترة ما قبل الموسم.

بول بوغبا يعترف بالسحر وينفي محاولة إيذاء مبابي https://t.co/rG2YA1TtMV pic.twitter.com/LDMyUQKVU2 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) September 4, 2022

وكشف ماسيمليانو أليغري المدير الفني ليوفنتوس أنه من غير المرجح أن يشارك بوغبا مع فريقه قبل يناير كانون الثاني

وعاد بوغبا للتدريبات للمرة الثانية يوم الإثنين لكنه لم يتمكن من إكمال الحصة التدريبية.

وقال أليغري: ”تدرب بول بوغبا هذا الصباح للمرة الثانية، لكنه توقف بعد ذلك، وتقرر بعد ذلك خضوعه لعملية جراحية، سنستعيده في يناير“.

وسيثير غياب بوغبا شكوكا حول ما إذا كان سيتمكن من المشاركة مع منتخب فرنسا في كأس العالم في قطر التي تقام بين 20 نوفمبر تشرين الثاني و18 ديسمبر كانون الأول.

وقبل نهاية فترته في مانشستر يونايتد عانى بوغبا من الإحباط بسبب مشاكل الإصابة – فقد عانى من مشاكل في ربلة الساق وأوتار الركبة في الموسم الماضي.

الادعاء الفرنسي يفتح تحقيقا رسميا في ادعاءات بوغبا https://t.co/rs278hp5sF pic.twitter.com/4eK02O8Owx — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) September 3, 2022

وتمثل هذه الانتكاسة الأخيرة ضربة قوية لبوغبا، الذي يحاول البدء في الأداء باستمرار مرة أخرى بعد الصعوبات التي واجهها في مانشستر يونايتد.

وخلال فترته الأولى في يوفنتوس بين عامي 2012 و2016، لعب بوغبا 178 مرة مع يوفنتوس وسجل 34 هدفا.

ونال بوغبا مع يوفنتوس أربعة ألقاب في الدوري الإيطالي، إضافة إلى لقبين في كأس إيطاليا وكأس السوبر الإيطالي.

وإذا غاب بوغبا عن كأس العالم فسيكون ذلك ضربة قاسية للاعب البالغ من العمر 29 عاما والذي ساعد بلاده على الفوز بالنسخة الأخيرة من البطولة في 2018.