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رياضة

سيغيب عن كأس العالم.. أليغري يعلن غياب بوغبا حتى يناير بسبب الإصابة
تاريخ النشر: 05 سبتمبر 2022 18:52 GMT
تاريخ التحديث: 05 سبتمبر 2022 19:50 GMT

سيغيب عن كأس العالم.. أليغري يعلن غياب بوغبا حتى يناير بسبب الإصابة

من المقرر أن يغيب الفرنسي بول بوغبا لفترة طويلة بعد أن أكد يوفنتوس أن لاعب خط الوسط سيخضع لعملية جراحية في الركبة. وعاد بوغبا إلى يوفنتوس هذا الصيف بعد رحيله عن

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

من المقرر أن يغيب الفرنسي بول بوغبا لفترة طويلة بعد أن أكد يوفنتوس أن لاعب خط الوسط سيخضع لعملية جراحية في الركبة.

وعاد بوغبا إلى يوفنتوس هذا الصيف بعد رحيله عن مانشستر يونايتد لكنه عانى من إصابة في الغضروف المفصلي خلال فترة ما قبل الموسم.

وكشف ماسيمليانو أليغري المدير الفني ليوفنتوس أنه من غير المرجح أن يشارك بوغبا مع فريقه قبل يناير كانون الثاني

وعاد بوغبا للتدريبات للمرة الثانية يوم الإثنين لكنه لم يتمكن من إكمال الحصة التدريبية.

وقال أليغري: ”تدرب بول بوغبا هذا الصباح للمرة الثانية، لكنه توقف بعد ذلك، وتقرر بعد ذلك خضوعه لعملية جراحية، سنستعيده في يناير“.

وسيثير غياب بوغبا شكوكا حول ما إذا كان سيتمكن من المشاركة مع منتخب فرنسا في كأس العالم في قطر التي تقام بين 20 نوفمبر تشرين الثاني و18 ديسمبر كانون الأول.

وقبل نهاية فترته في مانشستر يونايتد عانى بوغبا من الإحباط بسبب مشاكل الإصابة – فقد عانى من مشاكل في ربلة الساق وأوتار الركبة في الموسم الماضي.

وتمثل هذه الانتكاسة الأخيرة ضربة قوية لبوغبا، الذي يحاول البدء في الأداء باستمرار مرة أخرى بعد الصعوبات التي واجهها في مانشستر يونايتد.

وخلال فترته الأولى في يوفنتوس بين عامي 2012 و2016، لعب بوغبا 178 مرة مع يوفنتوس وسجل 34 هدفا.

ونال بوغبا مع يوفنتوس أربعة ألقاب في الدوري الإيطالي، إضافة إلى لقبين في كأس إيطاليا وكأس السوبر الإيطالي.

وإذا غاب بوغبا عن كأس العالم فسيكون ذلك ضربة قاسية للاعب البالغ من العمر 29 عاما والذي ساعد بلاده على الفوز بالنسخة الأخيرة من البطولة في 2018.

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