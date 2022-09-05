كرة القدم أكبر من مجرد فريقين.. ناصر الخليفي يهاجم ريال مدريد وبرشلونة

هاجم ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان الفرنسي ناديي ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين اليوم الإثنين.

وشارك ريال مدريد وبرشلونة إلى جانب يوفنتوس في تأسيس دوري السوبر الأوروبي، حيث لا تزال الأندية الثلاثة متمسكة بإقامة المسابقة رغم انسحاب جميع الأندية الأخرى التي شاركت في الإعلان عن المشروع، في الوقت الذي يعد فيه باريس سان جيرمان من أبرز الأندية المعارضة.

وقال ناصر الخليفي في تصريحات نقلتها صحيفة ”سبورت“: ”أنا أسميها الدوري غير الممتاز. يجب تطوير كرة القدم بطريقة تحترم الأندية الصغيرة والمتوسطة والكبيرة وكذلك الجماهير، يبدو أن بعض الأندية لا تريد أن تكبر الأندية المتوسطة الحجم“.

وأضاف: ”إنهم خائفون، كرة القدم أكبر من مجرد فريقين أو ثلاثة أندية (يقصد ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس)، هذا مهم للغاية، لقد تم إرسال الرسالة للجميع بأنه لا يمكن لأحد كسر النظام الصحي لكرة القدم“.

وتابع الخليفي: ”أنا وزملائي في رابطة الأندية الأوروبية نعارض بشدة الدوري الممتاز، أنت لم تولد كنادٍ عظيم، بل أصبحت ناديا عظيما، ولا توجد مجموعة مغلقة للأندية الكبيرة“.

كما شن الخليفي هجومًا مباشرًا على برشلونة عندما تحدث عن مخاوفه داخل عالم كرة القدم، وعبر عن قلقه بشأن الأندية المثقلة بالديون وقال: ”هناك أندية لديها ديون 1.8 مليار، هذا ليس صحيًا، هذا هو الخطر في كرة القدم، يبقى الناس أربع أو خمس سنوات كرئيس ثم يتركون الديون ويحولون الكارثة لرئيس آخر“.

وأتم: ”هذا ما كان يحدث بعد ذلك، هذا ما يجب أن ننظر إليه ونقلق بشأنه لأن هذا يمكن أن يدمر كرة القدم، نحن بحاجة إلى قواعد لحماية الأندية من الديون ومن الكوارث“.