ما قصة "التشجيع من الجاكوزي" خلال مباراة تروا ورين في الدوري الفرنسي؟ (صور)

شهدت مباراة تروا وستاد رين في الدوري الفرنسي لكرة القدم، اليوم الأحد، واقعة غريبة على الملاعب، حيث ظهر مشجعان خلال المباراة داخل جاكوزي وهم يحتسيان الجعة إلى جوار الراية الركنية في الاستاد.

وقالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية إنه يمكن للمشجعين الاستمتاع بكرة القدم في الدوري الفرنسي بعدة طرق مختلفة. ويمكنك أن تكون في المنزل أو تعيش التجربة في الملعب، حيث سيكون لديك العديد من البدائل مثل أرخص المناطق، أو الأكشاك أو في الجاكوزي الملحق بالملعب.

كان هذا هو الخيار الأخير الذي تم اختياره من قبل اثنين من المشجعين لمتابعة مباراة تروا وستاد رين في الجولة السادسة من المسابقة التي يحمل باريس سان جيرمان لقبها.

واستغل مشجعا تروا اللقاء للاستحمام في الجاكوزي القريب جدًا من إحدى الرايات الركنية في الملعب، لدرجة أن أي لاعب كان ينفذ الركلة كان يبتعد عنهما مسافة لا تزيد على مترين.

وتابع المشجعان المباراة وكل منها في يده كأس جعة، ومظلة لمنع الشمس من مضايقتهما، وكرة شاطئية في حال كانت المباراة مملة.

Bien carrés dans un jacuzzi au bord de la pelouse pour suivre le match Troyes-Rennes ce soir. C'est la @Ligue1UberEats 🇫🇷😄💔 pic.twitter.com/oEcXEKYLFp — Bamidélé Pascal (@BamidelePascal) September 4, 2022

✔️ Ver un partido en la popular

✔️ Ver un partido en la platea

✔️ Ver un partido en el palco VIP

✔️ ¡VER UN PARTIDO EN LA CANCHA Y EN UN JACUZZI! 😱 Esto pasó en la #Ligue1, en el duelo entre Troyes y Rennes… 📺 #MiraloEnStarPlus | #StarPlusLA pic.twitter.com/AnVkVSG7YM — SportsCenter (@SC_ESPN) September 4, 2022

وفي النهاية ، تعادل تروا وستاد رين بهدف واحد في مباراة كانت النتيجة الأقل أهمية بالنسبة للجماهير.

ولا شك أن مشاهدة كهذه ستكلف المشجعين كثيرًا نظرًا لأنها تعد أغلى من تذاكر المقصورة الرئيسة على المدرجات والتي تكتفي بموقع مميز في الاستاد.

ويملك ستارد رين 8 نقاط من 6 مباريات في المركز التاسع، ويتقدم بفارق نقطة واحدة، ومركزين عن تروا.

ويتصدر باريس سان جيرمان، وأولمبيك مرسيليا، ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة لكل منهما من 6 مباريات، يليهما لانس متأخرًا بفارق نقطتين.