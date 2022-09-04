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رياضة

ترتيب الدوري الإيطالي: روما يتلقى هزيمة مذلة برباعية أمام أودينيزي
تاريخ النشر: 04 سبتمبر 2022 21:19 GMT
تاريخ التحديث: 04 سبتمبر 2022 22:30 GMT

ترتيب الدوري الإيطالي: روما يتلقى هزيمة مذلة برباعية أمام أودينيزي

تلقى روما هزيمة مذلة 4-صفر أمام مضيفه أودينيزي في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم الأحد بعدما افتتح ديستني أودوجي الرباعية في وقت مبكر. وكان بإمكان

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تلقى روما هزيمة مذلة 4-صفر أمام مضيفه أودينيزي في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم الأحد بعدما افتتح ديستني أودوجي الرباعية في وقت مبكر.

وكان بإمكان روما التقدم إلى صدارة البطولة لو انتصر لكن شباكه اهتزت عبر أودوجي عندما قطع تمريرة بين المدافع ريك كارسدروب والحارس روي باتريشيو ليضع الكرة في المرمى بعد خمس دقائق من البداية.

 

وعزز لازار ساماردجيتش من تقدم صاحب الأرض في الدقيقة 56 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، فيما جعل زميله روبرتو بيريرا النتيجة 3-صفر قبل ربع ساعة من النهاية بعد تمريرة من جان-فيكتور ماكنجو.

وأضاف ساندي لورفيتش الهدف الرابع قبل ثماني دقائق من النهاية بعد تمريرة من بيريرا.

ويحل روما، صاحب المركز الخامس بعشر نقاط، ضيفا على إمبولي يوم 12 سبتمبر / أيلول، فيما يخرج أودينيزي رابع الترتيب لمواجهة ساسولو الأحد المقبل.

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