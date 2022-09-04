ترتيب الدوري الإيطالي: روما يتلقى هزيمة مذلة برباعية أمام أودينيزي

تلقى روما هزيمة مذلة 4-صفر أمام مضيفه أودينيزي في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم الأحد بعدما افتتح ديستني أودوجي الرباعية في وقت مبكر.

وكان بإمكان روما التقدم إلى صدارة البطولة لو انتصر لكن شباكه اهتزت عبر أودوجي عندما قطع تمريرة بين المدافع ريك كارسدروب والحارس روي باتريشيو ليضع الكرة في المرمى بعد خمس دقائق من البداية.

روما يخسر للمرة الأولى هذا الموسم، لكن الخسارة ثقيلة 4-0 أمام أودينيزي.#أودينيزي_روما pic.twitter.com/yfKAi56pI6 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) September 4, 2022

وعزز لازار ساماردجيتش من تقدم صاحب الأرض في الدقيقة 56 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، فيما جعل زميله روبرتو بيريرا النتيجة 3-صفر قبل ربع ساعة من النهاية بعد تمريرة من جان-فيكتور ماكنجو.

وأضاف ساندي لورفيتش الهدف الرابع قبل ثماني دقائق من النهاية بعد تمريرة من بيريرا.

ويحل روما، صاحب المركز الخامس بعشر نقاط، ضيفا على إمبولي يوم 12 سبتمبر / أيلول، فيما يخرج أودينيزي رابع الترتيب لمواجهة ساسولو الأحد المقبل.