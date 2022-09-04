بول بوغبا يعترف بالسحر وينفي محاولة إيذاء مبابي

اعترف بول بوغبا أنه دفع أموالا لأحد السحرة، لكنه نفى محاولة إيذاء زميله في منتخب فرنسا كيليان مبابي وقال إنه مقتنع بأن شقيقه الأكبر ماتياس يتصرف تحت ضغط المبتزين.

ووفقا لموقع ”francetvinfo“ فإن هذا ما كشفته جلسة الاستماع الثانية لبول بوغبا، وأضاف اللاعب أنه يجد نفسه في قلب قضية محاولة ابتزاز نفذها بعض أقاربه، بمن فيهم شقيقه الأكبر.

الادعاء الفرنسي يفتح تحقيقا رسميا في ادعاءات بوغبا https://t.co/rs278hp5sF pic.twitter.com/4eK02O8Owx — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) September 3, 2022

وأسند التحقيق في الابتزاز الذي استنكره اللاعب إلى قاضيي تحقيق.

وخلال جلسة الاستماع الثانية هذه، ادعى بول بوغبا أنه دفع أموالًا إلى ساحر من أجل جمعية إنسانية تساعد الأطفال في أفريقيا، ولم يلق تعويذات على نجم مهاجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي، وأوضح أن لديه الوسائل لإثبات ما يقدمه.

وقدم بوغبا هذا الكشف للمحققين، وادعى أيضًا أن لديه الأدلة التي تثبت ذلك، وأنه ضحية محاولة ابتزاز بقيمة 13 مليون يورو من شقيقه ماتياس.

ويقول اللاعب أيضًا إنه مقتنع بأن شقيقه الأكبر ماتياس يتصرف تحت ضغط المبتزين.

مبابي يتواصل مع بوغبا بعد اتهامه باستئجار ساحر لإصابته https://t.co/szegRKmeZI pic.twitter.com/75fnVPEH1E — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) September 2, 2022

وعندما وصل إلى تورينو هذا الصيف، كتب له ماتياس في رسالة تلقاها على هاتفه: ”سوف تفكر فينا الآن بعد أن تلقيت مكافأة توقيع“.

وبحسب ”francetvinfo“ فقد قام بول بوغبا بتغيير رقم هاتفه مرتين منذ بداية القضية، هربًا من المضايقات التي كان ضحية لها، ولكن دون جدوى.

بالإضافة إلى ذلك، لا يزال المحققون يحاولون تسليط الضوء عندما زُعم أن مجهولين اقتحموا منزل والدة بول بوغبا، في يوليو، لتكرار التهديدات الموجهة إلى لاعب خط وسط المنتخب الفرنسي.

في الشهر الماضي، أبلغ بوغبا الشرطة عن مؤامرة لابتزازه، ووصف شقيقه الأكبر ماتياس وأصدقاء طفولته بأنهم عصابة منظمة متورطة في ابتزازه والاعتداء عليه.