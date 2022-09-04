صراع الديوك.. مبابي في قلب عاصفة آل بوغبا (فيديو)

على صفيح ساخن لا تزال معركة الشقيقين بوغبا مشتعلة على مواقع التواصل الاجتماعي وفي أروقة القضاء … اتهامات متبادلة … خطف وسرقة وابتزاز..

لكن قبل أن تتضح الصورة ما إذا كان بول بوغبا بريئاً أم لا … وما إذا كان سيدفع أموالاً مقابل تجنب فضائحٍ قد يتم نشرها لاحقاً بالفيديو…

هل صحيح أن بول بوغبا مارس السحر على زميله في منتخب الديوك كيليان مبابي؟ وهل سيُقحم اسم النجم الفرنسي في صراع الأخوين لأجل إكساب القضية مزيداً من الإثارة… أم أن اللاعب الغريب الأطوار قد قام حقاً بفعلته؟.