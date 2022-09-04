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رياضة

صراع الديوك.. مبابي في قلب عاصفة آل بوغبا (فيديو)
تاريخ النشر: 04 سبتمبر 2022 14:04 GMT
تاريخ التحديث: 04 سبتمبر 2022 14:40 GMT

صراع الديوك.. مبابي في قلب عاصفة آل بوغبا (فيديو)

هل صحيح أن بول بوغبا مارس السحر على زميله في منتخب الديوك كيليان مبابي

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المصدر: فريق التحرير ـ إرم نيوز

على صفيح ساخن لا تزال معركة الشقيقين بوغبا مشتعلة على مواقع التواصل الاجتماعي وفي أروقة القضاء … اتهامات متبادلة … خطف وسرقة وابتزاز..
لكن قبل أن تتضح الصورة ما إذا كان بول بوغبا بريئاً أم لا … وما إذا كان سيدفع أموالاً مقابل تجنب فضائحٍ قد يتم نشرها لاحقاً بالفيديو…
هل صحيح أن بول بوغبا مارس السحر على زميله في منتخب الديوك كيليان مبابي؟ وهل سيُقحم اسم النجم الفرنسي في صراع الأخوين لأجل إكساب القضية مزيداً من الإثارة… أم أن اللاعب الغريب الأطوار قد قام حقاً بفعلته؟.

 

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