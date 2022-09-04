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رياضة

صحف رياضية: ريال مدريد "متصدر بكامل طاقته".. و"الحياة سهلة جدا برفقة ليفاندوفسكي"
تاريخ النشر: 04 سبتمبر 2022 6:29 GMT
تاريخ التحديث: 04 سبتمبر 2022 7:20 GMT

صحف رياضية: ريال مدريد "متصدر بكامل طاقته".. و"الحياة سهلة جدا برفقة ليفاندوفسكي"

شكل فوز ريال مدريد على ريال بيتيس، وبرشلونة على إشبيلية في الدوري الإسباني، وتعادل ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز، وفوز ميلان على إنتر في ديربي

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المصدر: نورالدين ميفراني - إرم نيوز

شكل فوز ريال مدريد على ريال بيتيس، وبرشلونة على إشبيلية في الدوري الإسباني، وتعادل ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز، وفوز ميلان على إنتر في ديربي الغضب بالدوري الإيطالي، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة، صباح اليوم الأحد.

كما اهتمت الصحف باعتزال نجمة التنس الأمريكية سيرينا ويليامز بعد خروجها من بطولة أمريكا المفتوحة، وغضب ديفيد مويس مدرب وست هام من التحكيم، وطواف إسبانيا للدراجات الهوائية.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على فوز ريال مدريد على ريال بيتيس 2-1 وانفراده بصدارة الدوري الإسباني، وكتبت ”متصدر بكامل طاقته“.

كما اهتمت الصحيفة بفوز برشلونة على إشبيلية 3-0، وتعادل أتلتيكو مدريد أمام ريال سوسيداد 1-1، وكتبت ”الحياة سهلة جدا برفقة ليفاندوفسكي“، و“عمر صادق يتألق ومرير على أتلتيكو مدريد“.

الصحيفة اهتمت بوداع سيرينا وليامز لعالم التنس بعد إقصائها من بطولة أمريكا المفتوحة، وكتبت ”سيرينا.. وداع أسطورة“.

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سبورت

ركزت الصحيفة على فوز برشلونة 3-0 على إشبيلية في الدوري الإسباني، وكتبت ”عرض“.

كما تحدثت عن فوز ريال مدريد على ريال بيتيس 2-1 وانفراده بصدارة الترتيب، وكتبت ”الضربة تجعل ريال مدريد في الصدارة“.

الصحيفة اهتمت ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس، وكتبت ”ألكاراز نعم، موجوروزا تسقط بالضربة القاضية“.

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موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على فوز برشلونة 3-0 على إشبيلية في الدوري الإسباني، وكتبت ”أهلا برشلونة“.

كما تحدثت عن فوز ريال مدريد على ريال بيتيس 2-1 واعتلاء صدارة ترتيب الدوري الإسباني، وكتبت ”صدارة لريال مدريد مع مشكلة“.

الصحيفة اهتمت بتعادل أتلتيكو مدريد وريال سوسيداد 1-1، وفوز كارباز بالمرحلة الـ14 من طواف إسبانيا للدراجات الهوائية، وفوز منتخب إسبانيا على جورجيا في بطولة أوروبا لكرة السلة.

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آس

ركزت الصحيفة على فوز ريال مدريد 2-1 على ريال بيتيس واحتلال صدارة الدوري الإسباني منفردا، وكتبت ”البيرنابيو يواصل الاحتفال“.

كما اهتمت الصحيفة بفوز برشلونة على إشبيلية 3-0، وتعادل ريال سوسيداد أمام أتلتيكو مدريد 1-1 في الدوري الإسباني، وكتبت ”برشلونة يحفر الجرح“، و“عمر صادق يفرض التعادل على أتلتيكو مدريد“.

الصحيفة اهتمت باعتزال سيرينا وليامز عالم التنس، وكتبت ”سيرينا.. وداع أسطورة“.

كما اهتمت بطواف إسبانيا للدراجات الهوائية، وكتبت ”روجليتش يكسب 58 ثانية عن أفينبول“.

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الصحافة البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على غضب دافيد مويس، مدرب وست هام، من حكم لقاء فريقه أمام تشيلسي، وكتبت ”مزيف.. مويس غاضب من غش الحارس“.

كما اهتمت الصحيفة بتعادل ليفربول وإيفرتون سلبيا في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكتبت ”لامبارد يرى الأحمر“.

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الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على فوز باريس سان جيرمان على نانت 3-0 في الدوري الفرنسي، وكتبت ”باريس الثعلب“.

كما اهتمت بفوز أولمبيك مارسيليا على أوكسير 2-0، وكتبت ”أولمبيك مارسيليا نموذج النجاعة“.

الصحيفة اهتمت باعتزال سيرينا وليامز بعد إقصائها من بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، وكتبت ”دموع سيرينا وليامز“.

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الصحف الإيطالية

لاغازيتا ديللو سبورت

ركزت الصحيفة على فوز ميلان على إنتر 3-2 في ديربي الغضب بالدوري الإيطالي، وكتبت ”رافائيل لياو يسجل هدفين ويمنح تمريرة حاسمة.. وميغنان يفعل المعجزات“، و“في ديربي ميلان.. إنتر ينكمش“.

الصحيفة اهتمت بتعادل يوفنتوس وفيورنتينا 1-1 وفوز نابولي على لاتسيو 2-1، وكتبت ”يوفنتوس يتوقف“، و“نابولي يسرع“.

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