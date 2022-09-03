ترتيب الدوري الإيطالي.. ميلان يقتنص فوزا مهما على حساب إنتر في ديربي مثير (فيديو)

حقق ميلان فوزا ثمينا على حساب نظيره إنتر ميلان، بنتيجة (3-2)، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت بملعب سان سيرو، في إطار منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي.

أحرز أهداف ميلان كل من رفائيل لياو هدفين في الدقيقتين 28 و60، وأوليفيه جيرو في الدقيقة 54، فيما سجل هدفي إنتر كل من مارسيلو بروزوفيتش في الدقيقة 21 وإيدين دجيكو في الدقيقة 67.

وتقدم الضيوف بالهدف الأول في الدقيقة 21، بأقدام مارسيلو بروزوفيتش بعد تمريرة بينية رائعة من خواكين كوريا، ضرب بها دفاع ميلان لينفرد بروزوفيتش بمرمى الحارس ميك مايغنان ويسدد الكرة في شباكه.

وبعد سبع دقائق فقط، نجح لياو في إدراك هدف التعادل، بعد تمريرة من تونالي داخل منطقة الجزاء لزميله البرتغالي، وجناح ميلان سدد على الفور في شباك سمير هاندانوفيتش.

وأهدى لياو الهدف لزميله فلورينيزي ورفع قميصه وسط تصفيق من نجم ميلان زلاتان إبراهيموفيتش.

وفي الشوط الثاني، واصل لياو تألقه في المباراة، وقدم تمريرة رائعة لداخل منطقة الجزاء للمُخضرم أوليفيه جيرو، والفرنسي لم يتهاون وسدد بلمسة واحدة في شباك سمير هاندانوفيتش في الدقيقة 54.

وفي الدقيقة 67، بعد أن تمكن البوسني إدين دجيكو من تقليص الفارق بالهدف الثاني لإنتر ميلان، لتُصبح النتيجة 3-2، بعد عرضية من دراميان قابلها مهاجم إنتر ووضعها في الشباك.

ويتصدر ميلان الدوري برصيد 11 نقطة من خمس مباريات وسيلعب مع سامبدوريا يوم السبت المقبل، بينما يأتي إنتر خامسا بتسع نقاط ويستضيف تورينو في اليوم ذاته.