ترتيب الدوري الإيطالي.. فيورنتينا يفرض التعادل على يوفنتوس

ألغى مهاجم فيورنتينا كريستيان كوامي هدفا مبكرا لأركاديوش ميليك الوافد الجديد ليوفنتوس، ليمنح التعادل 1-1 لصاحب الضيافة، اليوم السبت، وينهي صيامه عن الأهداف في ثلاث مباريات بدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

وضع ميليك يوفنتوس في المقدمة بعد تسع دقائق حين حول تمريرة خوان كوادرادو العرضية إلى الشباك.

لكن بعد 20 دقيقة تعادل فيورنتينا بهجمة مرتدة بارعة أنهاها كوامي بتسديدة منخفضة.

وأبعد بيترو تيراكيانو حارس فيورنتينا ركلة ركنية وانتقلت الكرة إلى الجناح ريكاردو سوتيل الذي أرسل تمريرة طويلة جميلة إلى كوامي ليضع الكرة في الشباك بأناقة.

وكان يمكن لفريق المدرب فنتشنزو إيطاليانو تسجيل الهدف الثاني قبل الاستراحة حين نال ركلة جزاء بعد أن لمس لياندرو باريديس لاعب يوفنتوس الجديد الكرة بيده داخل المنطقة، لكن المهاجم لوكا يوفيتش سدد في القائم.

وبعد المباراة الافتتاحية للجولة الخامسة يحتل يوفنتوس المركز الرابع بتسع نقاط ومن خلفه فيورنتينا في المركز العاشر بست نقاط.