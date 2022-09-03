صحف رياضية: صراع صدارة الليغا.. اختبار لبرشلونة الجديد.. وأوباميانغ هو القمر

شكلت أبرز لقاءات، السبت، في الدوريات الأوروبية حيث يلعب ليفربول أمام إيفرتون في إنجلترا، وريال مدريد أمام ريال بيتيس، ويواجه برشلونة إشبيلية في إسبانيا، وديربي الغضب بين ميلان وإنتر ميلان في إيطاليا، وباريس سان جيرمان أمام نانت في فرنسا، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة، اليوم السبت.

كما اهتمت الصحف برغبة إيرلينغ هالاند بتحطيم الرقم القياسي للهاتريك في الدوري الإنجليزي الممتاز، والوجه الخفي لسوق الانتقالات الصيفي، وسعادة هيكتور بيليرين بالعودة لبرشلونة، وسعادة توماس توخيل بالتعاقد مع بيير أوباميانغ ويورغن كلوب بعودة المهاجم داروين نونيز من الإيقاف.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على لقاء القمة في الدوري الإسباني بين ريال مدريد وريال بيتيس، وكتبت: ”فوق القمة“.

كما اهتمت الصحيفة بلقاء برشلونة وإشبيلية، وكتبت: ”اختبار ناري في عودة كوندي“.

الصحيفة اهتمت بتأهل رافائيل نادال للدور الثالث من بطولة أمريكا المفتوحة للتنس.

سبورت

ركزت الصحيفة على لقاء برشلونة وإشبيلية في الدوري الإسباني، وكتبت: ”اختبار لبرشلونة الجديد“.

الصحيفة اهتمت بأخبار برشلونة، وكتبت: ”تحدي ليفاندوفسكي: لم يسجل أي هدف في 5 لقاءات أمام إشبيلية“ و“بيليرين: أنا سعيد جدًا بعودتي لبرشلونة“.

كما اهتمت بلقاء ريال مدريد وريال بتيس متصدر ومطارده الدوري الإسباني، وكتبت: ”ريال بيتيس يرعب المتصدر“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على تعاقد برشلونة مع فيكتور بيليرين، وماركوس ألونسو، في صفقات حرة بعد إنهاء عقديهما مع آرسنال وتشيلسي، وكتبت: ”قالب“.

الصحيفة اهتمت بلقاءات الدوري الإسباني برشلونة ضد إشبيلية، وريال مدريد ضد ريال بيتيس، وريال سوسيداد ضد أتلتيكو مدريد، وكتبت: ”لقاء برفقة كوندي تحت دائرة الضوء“ و“لقاء الصدارة في سانتياغو برنابيو“ و“اختبار أتلتيكو مدريد في العرض الأول لعمر صادق“.

أس

ركزت الصحيفة على حوارها مع السائق الإسباني فيرناندو ألونسو، وكتبت: ”فيرناندو ألونسو: أنا صاحب قدري“.

كما اهتمت الصحيفة بلقاء ريال مدريد وريال بيتيس متصدرًا الدوري الإسباني بنفس النقاط، وكتبت: ”صراع الصدارة“.

الصحيفة اهتمت بلقاءات أتلتيكو مدريد وريال سوسيداد وإشبيلية أمام برشلونة، وكتبت: ”غريزمان ضد الحقيقة في أنويتا“ و“إشبيلية مدمر يقيس نشوة برشلونة“.

كما اهتمت بتأهل رافائيل نادال للدور الثالث من بطولة أمريكا المفتوحة، ونتائج المرحلة 13 من طواف إسبانيا للدراجات الهوائية.

الصحف البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على عودة المهاجم داروين نونيز للعب برفقة ليفربول بعد نهاية فترة الإيقاف وكتبت: ”مرح سعيد“ و“يعتقد يورغن كلوب أنه وضع بعض الإحساس في داروين نونيز قبل ديربي ميرسيسايد“.

الصحيفة اهتمت بانتقال الغابوني بيير أوباميانغ إلى تشيلسي ولقائه مجددًا مع مدربه السابق الألماني توماس توخيل، وكتبت: ”مجنون“ و“توخيل أوباميانغ هو القمر“.

كما اهتمت بالنرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي، وكتبت: ”عيون هالاند على الرقم القياسي للهاتريك“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على سوق الانتقالات الصيفية المنتهية، وكتبت: ”الوجه الخفي لسوق الانتقالات الصيفية“.

كما اهتمت الصحيفة بباريس سان جيرمان ومشاكله الداخلية قبل لقاء نانت في الدوري الفرنسي، وكتبت: ”أصوات مزعجة في باريس سان جيرمان“.

الصحيفة اهتمت ببطولة أوروبا لكرة السلة ومواجهة المنتخب الفرنسي أمام منتخب ليتوانيا، وكتبت: ”المنتخب الفرنسي تحت الضغط ”.

الصحف الإيطالية

لاغازيتا ديلو سبورت

ركزت الصحيفة على ديربي الغضب بين ميلان وإنتر ميلان في الدوري الإيطالي، وكتبت: ”الديربي سأخذك“ و“10 أسباب من أجل الفوز سيميوني“ و“بيولي: سيكون معركة“.