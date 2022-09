الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة ديربي الغضب بين ميلان وإنتر ميلان في الدوري الإيطالي

تتجه الأنظار، مساء اليوم السبت، إلى ملعب (سان سيرو) لمتابعة لقاء ديربي الغضب الذي يجمع بين ميلان وضيفه إنتر ميلان في الجولة الخامسة من عمر الدوري الإيطالي.

وتنطلق الجولة الخامسة بمواجهة قوية، اليوم السبت، تجمع بين فيورنتينا وضيفه يوفنتوس، ثم لقاء ديربي الغضب ثم يخرج نابولي لمواجهة صعبة ضد لاتسيو.

وترصد شبكة (إرم نيوز) في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة ديربي الغضب بين ميلان وإنتر ميلان في الدوري الإيطالي:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب (سان سيرو)، الساعة 19:00 بتوقيت السعودية، 18:00 بتوقيت القاهرة.

وتنقل المباراة عبر قناة أبوظبي الرياضية ”بريميوم 1“ بصوت المعلق علي سعيد الكعبي.

ترتيب الفريقين

يحتل ميلان حامل اللقب المركز السادس برصيد 8 نقاط بعدما حقق انتصارين، وتعادل مرتين، دون خسارة، وسجل الروسونيري 7 أهداف، وتلقى 3 أهداف.

ويحتل إنتر ميلان المركز الثالث برصيد 9 نقاط بواقع 3 انتصارات، وخسارة وحيدة، وسجل النيراتزوري 9 أهداف، وتلقى 5 أهداف.

ويتصدر أتلانتا وروما ترتيب الدوري الإيطالي قبل انطلاق الجولة الخامسة برصيد 10 نقاط.

تاريخ ديربي الغضب

أقيمت 303 مباريات بين ميلان وإنتر ميلان ما بين رسمية وودية بينها 232 مواجهة رسمية.

وتقابل الفريقان 198 مرة في الدوري الإيطالي، وفاز إنتر ميلان 75 مرة مقابل 64 فوزًا للميلان و59 تعادلًا.

وتعود أول مواجهة بين الفريقين، إلى يوم 10 يناير 1909، وانتهت بفوز ميلان بنتيجة 3/2، بينما فاز إنتر ميلان بنتيجة 3/0 يوم 19 أبريل الماضي.

