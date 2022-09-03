الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة ديربي الغضب بين ميلان وإنتر ميلان في الدوري الإيطالي

تتجه الأنظار، مساء اليوم السبت، إلى ملعب (سان سيرو) لمتابعة لقاء ديربي الغضب الذي يجمع بين ميلان وضيفه إنتر ميلان في الجولة الخامسة من عمر الدوري الإيطالي.

🔥 "ستكون هناك منافسة شرسة" 🔥 أبرز ما جاء في المؤتمر الصحفي للميستر بيولي قبل الـــديـــربـــي 📽️ برعاية: @play_eFootball#ميلان_إنتر | #ميلان_دائمًا 🔴⚫️ pic.twitter.com/nsA2gSvK7N — اي سي ميلان عربي (@acmilanar) September 2, 2022

وتنطلق الجولة الخامسة بمواجهة قوية، اليوم السبت، تجمع بين فيورنتينا وضيفه يوفنتوس، ثم لقاء ديربي الغضب ثم يخرج نابولي لمواجهة صعبة ضد لاتسيو.

وترصد شبكة (إرم نيوز) في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة ديربي الغضب بين ميلان وإنتر ميلان في الدوري الإيطالي:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب (سان سيرو)، الساعة 19:00 بتوقيت السعودية، 18:00 بتوقيت القاهرة.

وتنقل المباراة عبر قناة أبوظبي الرياضية ”بريميوم 1“ بصوت المعلق علي سعيد الكعبي.

ترتيب الفريقين

يحتل ميلان حامل اللقب المركز السادس برصيد 8 نقاط بعدما حقق انتصارين، وتعادل مرتين، دون خسارة، وسجل الروسونيري 7 أهداف، وتلقى 3 أهداف.

ويحتل إنتر ميلان المركز الثالث برصيد 9 نقاط بواقع 3 انتصارات، وخسارة وحيدة، وسجل النيراتزوري 9 أهداف، وتلقى 5 أهداف.

ويتصدر أتلانتا وروما ترتيب الدوري الإيطالي قبل انطلاق الجولة الخامسة برصيد 10 نقاط.

تاريخ ديربي الغضب

أقيمت 303 مباريات بين ميلان وإنتر ميلان ما بين رسمية وودية بينها 232 مواجهة رسمية.

وتقابل الفريقان 198 مرة في الدوري الإيطالي، وفاز إنتر ميلان 75 مرة مقابل 64 فوزًا للميلان و59 تعادلًا.

وتعود أول مواجهة بين الفريقين، إلى يوم 10 يناير 1909، وانتهت بفوز ميلان بنتيجة 3/2، بينما فاز إنتر ميلان بنتيجة 3/0 يوم 19 أبريل الماضي.

ويبقى أكبر فوز في ديربي الغضب من نصيب ميلان بنتيجة 6/0 بالدوري، يوم 11 مايو 2001، ويعد الأوكراني أندريه شيفيشنكو نجم ميلان الأسبق هداف ديربي الغضب برصيد 14 هدفًا.

ويعد باولو مالديني أسطورة ميلان الأكثر مشاركة في لقاء ديربي الغضب بواقع 56 مباراة.

أسلحة ميلان

يدخل ميلان مواجهة الديربي باحثًا عن حصد الفوز، خاصة أن هذا اللقاء يعد من المواجهات القوية التي تترقبها الجماهير وتساهم بتقييم الموسم بالنسبة للفريق.

وأكد ستيفانو بيولي، المدير الفني لفريق ميلان، في المؤتمر الصحفي قبل هذه المواجهة أن فريقه جاهز لخوض اللقاء، ويسعى لتحقيق الفوز فهي مواجهة ديربي، وكل فريق كتاب مفتوح لمنافسه.

وأوضح أن فريقه لديه أفكار خاصة ويريد تطبيقها، وهناك تفاصيل ومواقف داخل المستطيل الأخضر تصنع الفارق.

Seguite in diretta sul nostro sito le dichiarazioni di Mister Inzaghi in vista di #MilanInter 🎙#ForzaInter — Inter (@Inter) September 2, 2022

ويلعب بيولي بطريقة 4-2-3-1 بتشكيلة تضم حارس المرمى مايك ماينان، وأمامه رباعي خط الدفاع: فيكايو توموري، وبيير كالولو، ودافيد كالابريا، وثيو هيرنانديز.

ويقود خط الوسط إسماعيل بن ناصر، وبجواره ساندرو تونالي، وأمامهما شارلز دي كيتيلياري، وعلى الأطراف رافايل لياو، وجونيور ميسياس، بينما يقود خط الهجوم أوليفييه جيرو.

أوراق إنتر

يسعى إنتر أيضًا لخوض مباراة قوية، وتحقيق نتيجة طيبة، خاصة أن هذا الأسبوع يشهد انطلاقة الفريق في دوري أبطال أوروبا بمواجهة قوية ضد بايرن ميونخ الألماني.

وقال سيموني إنزاغي المدير الفني لإنتر ميلان في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء إنه يعلم جيدًا أجواء الديربي وما يريده فريقه في هذه المواجهة ويؤمن بقدرات لاعبيه.

وأشار إلى أن ميلان، وإنتر ميلان، هما الأفضل من الموسم الماضي، ولديهما أفكار مميزة واللقاءات في الموسم الماضي بين الفريقين كانت قوية ومتوازنة.

ويعتمد إنتر مسلان على تشكيلة تضم سمير هاندانوفيتش في حراسة المرمى، وأمامه 3 مدافعين، هم: ستيفان دي فري، وميلان سكرينار، وأليساندرو باستوني، أو ماتيا زانوتي.

🔥 مــــن ذاكـــــرة الــــديــــربـــــي 🔥 🔙 عودة بالزمن إلى موسم 1991/92 عندما كانت المباراة في طريقها إلى التعادل، قبل أن يقرر ماسارو حسم الأمور لصالحنا 😉💪#ميلان_إنتر | #ميلان_دائمًا 🔴⚫️ @emirates pic.twitter.com/21UEvIlYfW — اي سي ميلان عربي (@acmilanar) September 2, 2022

ويقود خط الوسط مارسيلو بروزفيتش، وبجواره نيكولو باريلا، وهاكان كالهونغولو، وعلى الأطراف دينزل دومفريس يمينًا، وماتيو دراميان يسارًا، ويقود الهجوم إدين دجيكو، ولاوتارو مارتينيز، في غياب روميلو لوكاكو للإصابة.

وقال محمد اليماني مهاجم ستاندارد لييغ البلجيكي الأسبق لشبكة ”إرم نيوز“ إن لقاءات الديربي تكون خارج التوقعات، ولها أجواء خاصة، وتحديدًا مباراة ديربي الغضب بين ميلان وإنتر ميلان.

وأوضح أن ميلان فريق منظم وجماعي، ولديه نقاط قوة مميزة، كما أن إنتر ميلان فريق رائع هجوميًا ولديه مفاتيح لعب وأسلحة مميزة ولكنه أضعف دفاعيًا.