فيضانات باكستان

أيتام خميس مشيط

ترامب وماكرون

منديل محمد عبده

نجل جورج الراسي

تشييع جورج الراسي

جُزر أوروبا

وفاة مسن فلسطيني
أظهر المزيد

رياضة

رابطة الدوري الإيطالي تقيد استخدام كشافات الاستادات لترشيد الطاقة
تاريخ النشر: 02 سبتمبر 2022 15:44 GMT
تاريخ التحديث: 02 سبتمبر 2022 16:45 GMT

رابطة الدوري الإيطالي تقيد استخدام كشافات الاستادات لترشيد الطاقة

أعلنت رابطة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، اليوم الجمعة، قصر استخدام الكشافات بالاستادات في أيام المباريات على أربع ساعات فقط للمساعدة في مجابهة أزمة

+A -A

أعلنت رابطة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، اليوم الجمعة، قصر استخدام الكشافات بالاستادات في أيام المباريات على أربع ساعات فقط للمساعدة في مجابهة أزمة الطاقة في البلاد.

وقالت الرابطة في بيان إن الإجراء سيعني استقطاع استخدام الكشافات بنحو الربع في وقت ارتفعت فيه أسعار الكهرباء بسبب انخفاض إمدادات الطاقة على ضوء الأزمة الروسية.

وستضاء الكشافات قبل ساعة واحدة من المباريات التي تقام بين الساعة 12:30 والسادسة مساء بدلا من 90 دقيقة قبل صفارة البداية.

وستضاء الكشافات قبل انطلاق المباريات التي تقام في وقت لاحق من مساء اليوم قبل 90 دقيقة من صفارة البداية.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play