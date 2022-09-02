صحف رياضية: نهاية مجنونة.. اللعبة انتهت.. وبيولي يخاطر أقل في الديربي

شكلت أخبار اليوم الأخير من سوق الانتقالات والصفقات المهمة في برشلونة ومانشستر يونايتد وتشيلسي وليفربول وأندية الدوري الفرنسي، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم الجمعة.

كما اهتمت الصحف بفوز مانشستر يونايتد على ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز وبطولة أوروبا لكرة السلة والتي شهدت فوز إسبانيا وهزيمة فرنسا.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على أخبار اليوم الأخير من فترة الانتقالات الصيفية في الأندية الإسبانية وصفقات الساعات الأخيرة وكتبت: ”نهاية مجنونة“.

كما اهتمت ببطولة أوروبا لكرة السلة، وفوز المنتخب الإسباني على منتخب بلغاريا وكتبت: ”إسبانيا تبدأ بفوز“.

كما اهتمت ببطولة الولايات المتحدة الأمريكية المفتوحة للتنس وتأهل كارلوس ألكاراز للدور الثالث.

سبورت

ركزت الصحيفة على اليوم الأخير من سوق انتقالات برشلونة، وكتبت: ”هيكتور بيليرين وماركوس ألونسو تم التعاقد“ و“أوباميانغ تم بيعه“ و“عبدالصمد وديست إعارة“ و“برايثوايت إلغاء العقد“.

كما اهتمت ببطولة أوروبا لكرة السلة، وفوز منتخب إسبانيا على بلغاريا وكتبت: ”إسبانيا تبدأ البطولة بقوة“.

أس

ركزت الصحيفة على أخبار اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية وكتبت: ”ماركوس ألونسو بيليرين لبرشلونة وإلغاء عقد برايثوايت وعمر صادق لريال سوسيداد ولا أكثر“.

الصحيفة اهتمت بفوز منتخب إسبانيا على بلغاريا في نهائيات أمم أوروبا لكرة السلة وتأهل ألكاراز للدور الثالث من بطولة أمريكا المفتوحة للتنس وفوز كاراباز بالمرحلة 12 من طواف إسبانيا للدراجات الهوائية.

الصحف البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على انتقال البرازيلي أنتوني رسميا لمانشستر يونايتد ومشاهدة زملائه يحققون الفوز على ليستر سيتي 1/0 وكتبت: ”أشاد أنتوني بانتقاله إلى مانشستر يونايتد بقيمة بلغت 85،5 مليون جنيه إسترليني وشاهد زملائه يمنحون مدربهم تين هاغ الفوز الثالث على التوالي“.

كما اهتمت بأخبار سوق الانتقالات والساعات الأخيرة وأبرزها انتقال أوباميانغ لتشيلسي وآرثر ميلو لفريق ليفربول.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على نهاية سوق الانتقالات الصيفية في الدوري الفرنسي وكتبت: ”اللعبة انتهت“.

كما اهتمت الصحيفة ببطولة الرغبي وكتبت: ”كل شي عن التوب 14“.

الصحيفة اهتمت ببطولة أوروبا لكرة السلة وهزيمة منتخب فرنسا أمام ألمانيا وكتبت: ”منتخب فرنسا يعقد المهمة“.

الصحف الإيطالية

لاغازيتا ديلو سبورت

ركزت الصحيفة على اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية في الأندية الإيطالية وكتبت: ”نهاية سوق الانتقالات“ و“هدف لسميوني إنزاغي“.

الصحيفة اهتمت بأخبار ديربي الغضب بين إنتر ميلان وميلان وكتبت: ”لكن في الديربي يخاطر أقل بيولي“.

كما اهتمت بفوز أتلانتا على تورينو 3-1 في الدوري الإيطالي.